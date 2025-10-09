खराब फॉर्म से जूझ रही न्यूजीलैंड को पेचीदा पिच पर आजमाने को तैयार बांग्लादेशी स्पिनर

आत्मविश्वास से ओतप्रोत बांग्लादेशी टीम का सामना आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के ग्रुप मैच में खराब फॉर्म से जूझ रही पूर्व चैम्पियन न्यूजीलैंड से गुवाहाटी में शुक्रवार को होगा। इस दौरान बांग्लादेश के स्पिनर अपना बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखना चाहेंगे।

न्यूजीलैंड ने लगातार दो हार का सामना किया है और उसका जीत का खाता नहीं खुल सका है। वहीं बांग्लादेश की नजरें दूसरी जीत दर्ज करके शीर्ष चार में जगह पक्की करने पर लगी होंगी।

न्यूजीलैंड ने 2000 में खिताब जीता था और अब लगातार तीसरी हार के साथ उसे जल्दी बाहर होना पड़ सकता है।

बांग्लादेश की ताकत उसका स्पिन आक्रमण रही है और गुवाहाटी की सूखी पिच पर स्पिनरों को मदद भी मिलेगी। वे इंग्लैंड से मिली हार के बाद जीत की राह पर लौटना चाहेंगे।

उपकप्तान नाहिदा अख्तर की अगुवाई में बांग्लादेश की स्पिन चौकड़ी ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। सभी प्रारूपों में बांग्लादेश के लिये सर्वाधिक विकेट ले चुकी नाहिदा से कीवी बल्लेबाजों को संभलकर रहना होगा। नाहिदा का साथ देने के लिये लेग ब्रेक गेंदबाज फाहिमा खातून और राबिया खान हैं जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ निचले क्रम पर रन भी बनाये। अठारह वर्ष की शोरना अख्तर ने पाकिस्तान पर मिली जीत में 3 . 3 ओवर में पांच रन देकर तीन विकेट लिये।

तेज गेंदबाज मारूफा अख्तर अपने उम्दा फॉर्म को जारी रखना चाहेंगी जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ दो विकेट लिये थे। उनकी रफ्तार न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों के लिये सिरदर्द साबित हो सकती है जो खाता खोलने में भी नाकाम रहे थे। अनुभवी सूजी बेट्स दोनों मैचों में शून्य पर आउट हो गई।

बांग्लादेश ने पहले मैच में पाकिस्तान को सात विकेट से हराया था। उसकी बल्लेबाजी हालांकि चिंता का सबब है और कप्तान निगार सुल्ताना अभी तक सही संयोजन नहीं तलाश पाई हैं।

पिछले मैच में शरमीन अख्तर को ऊपर भेजा गया लेकिन यह दाव नहीं चला। बांग्लादेश की टीम इंग्लैंड के खिलाफ 49 . 4 ओवर में 178 रन पर आउट हो गई थी। रूबिया हैदर ने अर्धशतक लगाया लेकिन मध्यक्रम में निरंतरता और गहराई का अभाव दिखा।

न्यूजीलैंड की टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो विकेट पर 101 रन से 231 रन पर आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका की बायें हाथ की स्पिनर नोनकुलुलेको एमलाबा ने चार विकेट लिये थे। सोफी डेवाइन को छोड़कर न्यूजीलैंड की कोई बल्लेबाज नहीं चल सकी थी ।

न्यूजीलैंड को अपने बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी ताकि गेंदबाजों के करने के लिये कुछ हो।

टीमें: न्यूजीलैंड: सोफी डिवाइन (कप्तान), सूजी बेट्स, ईडन कार्सन, फ्लोरा डेवोनशर, इजी गेज, मैडी ग्रीन, ब्रुक हॉलिडे, ब्री इलिंग, पॉली इंग्लिस, बेला जेम्स, मेली केर, जेस केर, रोजमेरी मायर, जॉर्जिया प्लिमर, लिया ताहुहु।

बांग्लादेश: निगार सुल्ताना जोटी (कप्तान), नाहिदा अख्तर, फरजाना हक, रुबिया हैदर झेलिक, शरमीन अख्तर सुप्ता, सोभना मोस्तरी, रितु मोनी, शोरना अख्तर, फाहिमा खातून, राबिया खान, मारुफा अख्तर, फरिहा इस्लाम त्रिस्ना, शंजीदा अख्तर माघला, निशिता अख्तर निशी और सुमैया अख्तर।