2026 टी-20 विश्व कप खेलने भारत नहीं आएगा बांग्लादेश, ICC को लिखा पत्र, सुरक्षा कारणों का दिया हवाला
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम को भारत भेजने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश ने इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) को पत्र लिखकर अपने मैचों को भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग की है। बीसीबी के निदेशक खालिद मसूद पायलट ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया है और टीम को ना भेजने का फैसला किया है। उन्होंने भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा, "यदि वे हमारे एक खिलाड़ी को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते, तो वे हमारी पूरी टीम की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे? यही कारण है कि हम वहां खेलने नहीं जाएंगे।"
मुस्तफिजुर से शुरू हुआ विवाद
बता दें कि इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शनिवार 3 जनवरी को आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया। केकेआर ने पिछले महीने हुई नीलामी में रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था। हालांकि, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में रहमान को टीम में रखे जाने की आलोचना हो रही थी, जिसके बाद बीसीसीआई ने यह कदम उठाया। बीसीसीआई के इस फैसले की प्रतिक्रिया के रूप में अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टीम को भारत ना भेजने का फैसला किया है। इस संबंध में बोर्ड ने आईसीसी को पत्र लिखा है और बांग्लादेश के सभी मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की है।
बीसीबी के फैसले का स्वागत कर रही बांग्लादेश सरकार
बांग्लादेश के युवा और खेल सलाहकार आसिफ नजरूल ने बीसीबी के इस फैसले का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया पर इसे भारतीय क्रिकेट बोर्ड की "कट्टर सांप्रदायिक नीतियों" का जवाब बताया है। इसके अलावा, बांग्लादेश के सांस्कृतिक मामलों के सलाहकार मुस्तफा सरवर फारूकी ने भी बीसीसीआई द्वारा मुस्तफिजुर को आईपीएल से बैन किए जाने को "घृणा की राजनीति" करार देते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के टीम को भारत ना भेजने के फैसले का स्वागत किया है। बांग्लादेश सरकार ने अपने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से देश में आईपीएल (IPL) के प्रसारण पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया है।
आईसीसी के लिए बढ़ी मुश्किलें
बांग्लादेश के इस फैसले ने आईसीसी के चेयरमैन जय शाह के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। टूर्नामेंट के शेड्यूल में बांग्लादेश को तीन मैच कोलकाता में और एक मैच मुंबई में खेलना था। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मुकाबला पहले ही हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत से बाहर स्थानांतरित किया जा चुका है। अब यदि बांग्लादेश भी भारत आने से मना करता है, तो पूरे टूर्नामेंट के आयोजन को सुचारू रूप से संचालित करने में दिक्कत हो सकती है।