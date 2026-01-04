Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़bangladesh seeks shift of world cup matches to sri lanka over safety concerns Letter written to ICC
2026 टी-20 विश्व कप खेलने भारत नहीं आएगा बांग्लादेश, ICC को लिखा पत्र, सुरक्षा कारणों का दिया हवाला

2026 टी-20 विश्व कप खेलने भारत नहीं आएगा बांग्लादेश, ICC को लिखा पत्र, सुरक्षा कारणों का दिया हवाला

संक्षेप:

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम को भारत भेजने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश ने इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) को पत्र लिखकर अपने मैचों को भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग की है।

Jan 04, 2026 04:53 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम को भारत भेजने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश ने इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) को पत्र लिखकर अपने मैचों को भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग की है। बीसीबी के निदेशक खालिद मसूद पायलट ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया है और टीम को ना भेजने का फैसला किया है। उन्होंने भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा, "यदि वे हमारे एक खिलाड़ी को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते, तो वे हमारी पूरी टीम की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे? यही कारण है कि हम वहां खेलने नहीं जाएंगे।"

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मुस्तफिजुर से शुरू हुआ विवाद

बता दें कि इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शनिवार 3 जनवरी को आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया। केकेआर ने पिछले महीने हुई नीलामी में रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था। हालांकि, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में रहमान को टीम में रखे जाने की आलोचना हो रही थी, जिसके बाद बीसीसीआई ने यह कदम उठाया। बीसीसीआई के इस फैसले की प्रतिक्रिया के रूप में अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टीम को भारत ना भेजने का फैसला किया है। इस संबंध में बोर्ड ने आईसीसी को पत्र लिखा है और बांग्लादेश के सभी मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की है।

बीसीबी के फैसले का स्वागत कर रही बांग्लादेश सरकार

बांग्लादेश के युवा और खेल सलाहकार आसिफ नजरूल ने बीसीबी के इस फैसले का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया पर इसे भारतीय क्रिकेट बोर्ड की "कट्टर सांप्रदायिक नीतियों" का जवाब बताया है। इसके अलावा, बांग्लादेश के सांस्कृतिक मामलों के सलाहकार मुस्तफा सरवर फारूकी ने भी बीसीसीआई द्वारा मुस्तफिजुर को आईपीएल से बैन किए जाने को "घृणा की राजनीति" करार देते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के टीम को भारत ना भेजने के फैसले का स्वागत किया है। बांग्लादेश सरकार ने अपने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से देश में आईपीएल (IPL) के प्रसारण पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया है।

आईसीसी के लिए बढ़ी मुश्किलें

बांग्लादेश के इस फैसले ने आईसीसी के चेयरमैन जय शाह के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। टूर्नामेंट के शेड्यूल में बांग्लादेश को तीन मैच कोलकाता में और एक मैच मुंबई में खेलना था। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मुकाबला पहले ही हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत से बाहर स्थानांतरित किया जा चुका है। अब यदि बांग्लादेश भी भारत आने से मना करता है, तो पूरे टूर्नामेंट के आयोजन को सुचारू रूप से संचालित करने में दिक्कत हो सकती है।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
Cricket News
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |