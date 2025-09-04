Bangladesh s story might end in the league stage Aakash Chopra on Litton Das and Co s chances in T20 Asia Cup 2025 बांग्लादेश की कहानी लीग फेज में समाप्त हो सकती है, एशिया कप लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट का बड़ा दावा, Cricket Hindi News - Hindustan
बांग्लादेश की कहानी लीग फेज में समाप्त हो सकती है, एशिया कप लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट का बड़ा दावा

T20 Asia Cup 2025 को लेकर आकाश चोपड़ा ने एक बड़ा दावा किया है और कहा है कि लिटन दास एंड कंपनी यानी बांग्लादेश की कहानी लीग फेज में ही समाप्त हो जाएगी। ग्रुप बी में श्रीलंका और अफगानिस्तान के साथ ये टीम है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 02:43 PM
पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मौजूदा क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने दावा किया है कि टी20 एशिया कप 2025 में बांग्लादेश की टीम लीग फेज में ही बाहर हो सकती है। आकाश चोपड़ा ने पूरा विश्लेषण किया है और बताया है कि ग्रुप बी से कौन-कौन सी टीम सुपर 4 के लिए क्वॉलिफाई कर सकती है। ग्रुप बी में बांग्लादेश के अलावा अफगानिस्तान, श्रीलंका और हॉन्ग कॉन्ग की टीम है। एशिया कप 9 सितंबर से यूएई में खेला जाना है।

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब वीडियो में बांग्लादेश को लेकर कहा, “बांग्लादेश की टीम वैसे तो बहुत अच्छा करती आ रही है, लेकिन अब वे ग्रुप ऑफ डेथ में हैं। इसमें श्रीलंका भी है, अफगानिस्तान भी वहीं पर है और हॉन्ग कॉन्ग चौथी टीम है। अफगानिस्तान ने तो अभी पाकिस्तान को हरा दिया है यूएई में। अब बांग्लादेश के लिए काम कठिन है। हालांकि, फास्ट बॉलिंग में दमखम है, लेकिन अब स्पिनर उनके पास नहीं हैं, जो एक समय पर बहुत हुआ करते थे।”

ये भी पढ़ें:धोनी पर हुक्का वाले तंज के बाद अब पठान के एक और पुराने इंटरव्यू का क्लिप वायरल

उन्होंने आगे कहा, "बड़ी सिंपल सी बात ये है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जबकि पाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि पिछले कई समय से अब ये मल्टीनेशन टूर्नामेंट में अच्छा नहीं कर रहे हैं। एक समय होता था ये अच्छा करते थे और दावेदार होते थे, लेकिन अब सिर्फ भागीदार होते हैं। थोड़े से अब आपके पास बड़े-बड़े नाम नहीं है तो उनकी अगर परछाई से निकल चुके हैं तो फिर आइए कुछ नई कहानी लिखिए।

आकाश चोपड़ा ने इसी वीडियो में आगे दावा किया, "मुझे तो लग रहा है कि ये फंस जाएंगे। अफगानिस्तान श्रीलंका असल में इस ग्रुप से क्वॉलिफाई करते नजर आ रहे हैं, जो ग्रुप ऑफ डेथ है। अफगानिस्तान अब एक अच्छी टीम टी20 क्रिकेट में है, जबकि श्रीलंका की टीम मल्टीनेशन टूर्नामेंट में पीछे नहीं हटती। वे पिछली बार फाइनल में पहुंचे थे और उसले टी20 एशिया कप का खिताब भी जीते थे। ऐसे में हो सकता है कि लीग स्टेज में ही बांग्लादेश की कहानी समाप्त हो जाए। इस बात की संभावना है।"

