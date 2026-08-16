बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया में दर्ज की ऐतिहासिक टेस्ट जीत, ग्रीन के शतक पर भारी पड़ा मिराज का पंजा
AUS vs BAN 1st Test: बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को डार्विन टेस्ट में रौंद डाला। बांग्लादेश को छोटा लक्ष्य मिला था। ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज ने फिफ्टी जड़ने के अलावा 'घातक पंजा’ मारा।
बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। बांग्लादेश ने रविवार को ऑस्ट्रलिया में ऐतिहासिक टेस्ट जीत दर्ज की। बांग्लदेश ने डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित पहला टेस्ट 9 विकेट से अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया ने मैच के चौथे दिन सिर्फ 57 रनों का टारगेट दिया, जिसे बांग्लादेश ने 14.2 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर चेज किया। मोमिनुल हक 30 और शादमान इस्लाम 25 रन बनाकर नाबाद लौटे। मोमिनुल ने चौका लगाकर बांग्लादेश को जीत की दहलीज पार कराई। यह बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पहली और ओवरऑल दूसरी टेस्ट जीत है। बांग्लादेश ने इससे पहले 2017 में मीरपुर में ऑस्ट्रेलिया को 20 रनों से हराया था।
ग्रीन के शतक पर भारी पड़ा मिराज का पंजा
ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 284 रनों पर सिमटी। मेजबान टीम ने रविवार को 161/4 के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया और 123 रन जोड़कर छह विकेट गंवा दिए। विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने 30, मिचेल स्टार्क ने 18, नानथ लियोन ने 15 और कप्तान पैट कमिंस ने 8 रनों का योगदान दिया। कैमरन ग्रीन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जमाया। उन्होंने 201 गेंदों का सामना करने के बाद 104 रन जुटाए, जिसमें चार चौके और एक सिक्स है। हालांकि, ग्रीन के शतक पर स्पिन ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज पंजा भारी पड़ा। मिराज ने 66 रन देकर पांच विकेट हासिल किए। पेसर हसन महमूद ने तीन शिकार किए। हसन ने पहली पारी में छह विकेट लिए थे।
बांग्लादेश ने हासिल की थी दमदार बढ़त
ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 198 रन बनाए थे। जवाब में बांग्लादेश ने 426 रन बटोरे। बांग्लादेश ने पहली पारी में 228 रनों की दमदार बढ़त हासिल की, जिससे ऑस्ट्रेलिया पर काफी बढ़ा। तंजीद हसन तमीम (101) ने शतक लगाया जबकि कप्तान नजमुल हुसैन शान्तो ने 84 रन जोड़े। मिराज ने 65 और मोमिनुल हक ने 49 रनों की पारी खेली। मिराज ने शानदार बल्लेबाज के गेंदबाजी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए तीसरे दिन के अंत में दिग्गज स्टीव स्मिथ (44) को आउट किया। मैच को बचाने की ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें स्मिथ के कंधों पर टिकी थीं। मिराज ने ने अपनी ही गेंद पर स्मिथ का कैच लपका। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसके दोनों सलामी बल्लेबाज जेक वेदरल्ड (0) और ट्रैविस हेड (17) सस्ते में पवेलियन लौटे। दोनों को हसन महमूद ने आउट किया।मार्नस लाबुशेन (31) क्रीज पर काफी सक्रिय नजर आए लेकिन स्पिनर ताइजुल इस्लाम की एक सीधी गेंद पर बोल्ड हो गए।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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