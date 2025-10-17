सीरीज हारने के बाद घर लौटी बांग्लादेश की टीम पर हुआ हमला, जानिए किसने की ये हिमाकत?

Cricket Logo
संक्षेप: बांग्लादेश टीम के फैंस को अफगानिस्तान के खिलाफ मिली हार नागवार गुजरी। यही वजह रही कि उन्होंने बांग्लादेश की टीम को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बांग्लादेश के खिलाड़ियों के वाहनों पर हमला फैंस द्वारा किया गया। 

Fri, 17 Oct 2025 11:18 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
बांग्लादेश की टीम को हाल ही में अफगानिस्तान के हाथों तीन मैचों की वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप झेलनी पड़ी। क्रिकेट में हार-जीत लगी रहती है, लेकिन बांग्लादेश टीम के फैंस को ये हार नागवार गुजरी। यही वजह रही कि उन्होंने बांग्लादेश की टीम को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहले चीजें सोशल मीडिया तक सीमित रहती थीं, लेकिन अब टीम के खिलाड़ियों के वाहनों को निशाना बनाया गया है। फैंस इस बात से ज्यादा नाखुश हैं, क्योंकि बांग्लादेश को अफगानिस्तान के हाथों हार मिली है।

बांग्लादेश को पहले मैच में 5 विकेट, दूसरे मैच में 81 और तीसरे मैच में 200 रनों से हार मिली। कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि वापसी पर खिलाड़ियों को हवाई अड्डे पर हूटिंग का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, बांग्लादेशी खिलाड़ी मोहम्मद नईम शेख ने सोशल मीडिया पर एक भावुक नोट लिखकर बताया कि उनके वाहनों पर भी हमला किया गया।

मोहम्मद नईम लिखते हैं, "हम जो मैदान में उतरते हैं, हम सिर्फ खेलते नहीं हैं - हम अपने देश का नाम अपने सीने पर लिए चलते हैं। लाल और हरा झंडा सिर्फ हमारे शरीर पर नहीं है; यह हमारे खून में है। हर गेंद, हर रन, हर सांस के साथ, हम उस झंडे को गौरवान्वित करने का प्रयास करते हैं। हां, कभी हम सफल होते हैं, कभी नहीं। जीत-हार लगी रहती है - यही खेल की सच्चाई है। हम जानते हैं कि जब हम हारते हैं, तो आपको दुख होता है, गुस्सा आता है - क्योंकि आप भी इस देश से उतना ही प्यार करते हैं जितना हम करते हैं, लेकिन आज जिस तरह से नफरत हम पर बरसाई गई, हमारे वाहनों पर हमले हुए, वह सचमुच बहुत दुख पहुंचाता है।"

वे आगे लिखते हैं, "हम इंसान हैं; हम गलतियां करते हैं, लेकिन हम अपने देश के लिए प्यार और प्रयास में कभी कमी नहीं करते। हर पल, हम देश के लिए, लोगों के लिए, आपके चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं। हमें प्यार चाहिए, नफ़रत नहीं। आलोचना तर्क से होनी चाहिए, गुस्से से नहीं, क्योंकि हम सब एक ही झंडे की संतान हैं। चाहे हम जीतें या हारें - लाल और हरा रंग हमेशा हम सभी के लिए गर्व का स्रोत रहे, गुस्से का नहीं। हम लड़ेंगे, और फिर उठ खड़े होंगे - देश के लिए, आपके लिए, इस झंडे के लिए।"

यह पहली बार था जब अफगानिस्तान की टीम ने एशियाई प्रतिद्वंद्वी बांग्लादेश की टीम को क्लीन स्वीप किया। इससे उन्हें 2027 में दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में होने वाले एकदिवसीय विश्व कप के लिए अपनी साख मजबूत करने में भी मदद मिली। अफगानिस्तान की टीम इंटरनेशनल क्रिकेट में अब अच्छा प्रदर्शन करने लगी है।

