बांग्लादेश के बाहर होते ही ICC ने T20 World Cup के शेड्यूल में किया बदलाव, स्कॉटलैंड को मिली एंट्री

संक्षेप: आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को आगामी टी20 विश्व कप के लिए शामिल कर लिया है। बांग्लादेश ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपनी टीम भारत नहीं भेजने का फैसला किया है और टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। आईसीसी ने नया टी20 विश्व कप शेड्यूल जारी किया है।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बांग्लादेश को आगामी टी20 विश्व कप से बाहर कर उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया है। आईसीसी ने शनिवार को बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को जोड़ने के बाद आगामी टी20 विश्व कप 2026 का नया शेड्यूल जारी किया है, जिसमें बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड मैच खेलने उतरेगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपनी टीम भारत भेजने से इनकार कर दिया था। स्कॉटलैंड के शामिल होने से एक महीने से चल रहा असंमजस खत्म हो गया क्योंकि बीसीबी लगातार जोर दे रहा था कि उनके मैच श्रीलंका में स्थानांतरित किए जाएं और यहां तक ​​कि उसने अपने ग्रुप को आयरलैंड के साथ बदलने का भी सुझाव दिया था। हालांकि आयरिश क्रिकेट बोर्ड ने इस सुझाव को साफ तौर पर खारिज कर दिया।

आईसीसी बोर्ड की बैठक में बांग्लादेश के खिलाफ 14-2 के भारी बहुमत से फैसला हुआ कि उसे अपने मुकाबले खेलने के लिए भारत जाना चाहिए। आईसीसी ने बीसीबी को अपना रुख बदलने के लिए 24 घंटे की समय सीमा दी थी, लेकिन आसिफ नजरुल के अड़े रहने के कारण क्रिकेट के दीवाने इस देश की टी20 विश्व कप खेलने की उम्मीदें खत्म हो गईं। पता चला है कि चेयरमैन जय शाह सहित आईसीसी के वरिष्ठ अधिकारी शुक्रवार को दुबई में मौजूद थे। इसी दिन देर शाम बीसीबी अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम बुलबुल को एक ईमेल भेजकर वैश्विक संस्था के फैसले से अवगत कराया गया।

वेस्टइंडीज के खिलाफ स्कॉटलैंड का पहला मैच इस तरह स्कॉटलैंड ग्रुप चरण में अपने चार मुकाबले वेस्टइंडीज (सात फरवरी), इटली (नौ फरवरी) और इंग्लैंड (14 फरवरी) के खिलाफ कोलकाता में खेलेगा, जबकि नेपाल के खिलाफ उसका मैच 17 फरवरी को मुंबई में होगा।

बांग्लादेश को होगा भारी नुकसान बांग्लादेश के खेल मंत्रालय के सलाहकार आसिफ नजरुल ने आईसीसी की ओर से बार बार सुरक्षा आश्वासन दिए जाने के बावजूद भारत यात्रा के खिलाफ सलाह दी थी। नजरुल और राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों के बीच हुई बैठक एकतरफा बातचीत साबित हुई। इसमें नजरुल ने ही सारी बात की और स्टार क्रिकेटरों से कहा कि उन्हें टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बल्कि इसका असर बीसीबी पर वित्तीय रूप से भी बुरी तरह पड़ेगा। बोर्ड को 500,000 अमेरिकी डॉलर की भागीदारी फीस का नुकसान होगा जो हर देश को मिलती है। लेकिन इससे भी बड़ा संभावित नुकसान आईसीसी के वार्षिक राजस्व का होगा।

बीसीबी को सालाना आईसीसी से राजस्व के हिस्से के रूप में 330 करोड़ बांग्लादेशी टका (लगभग 27 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मिलते हैं जो उसके वार्षिक बजट का लगभग 60 प्रतिशत है। इसके अलावा टूर्नामेंट नहीं खेलने के कारण प्रायोजक राशि का नुकसान होगा। बीसीबी के पास एकमात्र कानूनी विकल्प स्विट्जरलैंड स्थित खेल पंचाट में जाने का है लेकिन टूर्नामेंट फिर भी जारी रहेगा।

पाकिस्तान ने बॉयकॉय करने की दी धमकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने शनिवार को कहा कि आगामी टी20 विश्व कप में राष्ट्रीय टीम की भागीदारी पर अंतिम फैसला देश की सरकार करेगी। यह बयान ऐसे समय आया है, जब बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया है। नकवी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह मामला प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के समक्ष रखा जाएगा, जो फिलहाल देश से बाहर हैं और उनकी वापसी के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा।