बांग्लादेश की वनडे टीम का ऐलान, न्यूजीलैंड के खिलाफ इस दिन से शुरू हो रही है सीरीज
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले दो मैचों के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। 17 और 20 अप्रैल को पहला और दूसरा मुकाबला खेला जाना है।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे सीरीज के पहले दो मैचों के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले दो मुकाबलों के लिए बोर्ड ने 15 सदस्यीय टीम का चयन किया है। भले ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में सरकार के दखल के तख्तापलट हो गया है, लेकिन टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बोर्ड ने उन्हीं 15 खिलाड़ियों को इस टीम में जगह दी है, जिन्होंने पिछले महीने पाकिस्तान के खिलाफ 2-1 से वनडे सीरीज में जीत दर्ज की थी।
मेहदी हसन मिराज बांग्लादेश की वनडे टीम की कप्तानी संभालेंगे, जबकि नाहिद राणा, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और शोरीफुल इस्लाम जैसे शानदार पेस अटैक को इस 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा बनाया गया है। तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 17 अप्रैल को ढाका में खेला जाएगा और दूसरा मुकाबला 20 अप्रैल को इसी मैदान पर खेला जाएगा। हालांकि, वनडे इंटरनेशनल सीरीज का अंतिम मुकाबला चटगांव में खेला जाएगा, जो 23 अप्रैल को आयोजित होगा।
बांग्लादेश की टीम इस प्रकार है
मेहदी हसन मिराज (कप्तान), सौम्य सरकार, सैफ हसन, तनजीद हसन, नजमुल हुसैन शांतो, तौहीद ह्रदय, लिटन दास, अफिफ हुसैन, महिदुल इस्लाम, रिशाद हुसैन, तनवीर इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद, शोरीफुल इस्लाम और नाहिद राणा।
बांग्लादेश की टीम के पांच सदस्य इस समय पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल में खेल रहे हैं। इनमें नाहिद राणा, मुस्तफिजुर रहमान, शोरीफुल इस्लाम, रिशाद हुसैन और तंजीद हसन का नाम शामिल है। ये सभी खिलाड़ी पीएसएल को छोड़कर 12 अप्रैल को बांग्लादेश की टीम में शामिल होंगे। इसके बाद बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज भी खेली जानी है, जो 27 अप्रैल से 2 मई तक चलने वाली है।
न्यूजीलैंड ने आने वाली सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान पहले ही कर दिया है, जिसमें हाल ही में एक बदलाव हुआ है। बेन लिस्टर को चोटिल क्रिस्टियन क्लार्क की जगह टीम में शामिल किया गया है। आईपीएल 2026 के बीच में ये सीरीज हो रही है, लेकिन आईपीएल पर इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी आईपीएल का हिस्सा नहीं है और न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी टीम में शामिल हैं, उनमें से किसी के पास आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है।
बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड ODI सीरीज का शेड्यूल
पहला ODI: 17 अप्रैल 2026 को ढाका में
दूसरा ODI: 20 अप्रैल 2026 को ढाका में
तीसरा ODI: 23 अप्रैल 2026 को चटगांव में
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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