बांग्लादेश ने किया एशिया कप के लिए टीम का ऐलान, 16 खिलाड़ियों को मिली टीम में जगह

भारत और पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश ने भी आगामी एशिया कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। नूरुल हसन सोहन की लगभग तीन साल बाद वापसी हुई है।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 10:00 PM
बांग्लादेश ने शुक्रवार को एशिया कप 2025 के लिए 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। विकेटकीपर बल्लेबाज नूरुल हसन सोहन और 26 वर्षीय सैफ हसन की टीम में वापसी हुई है। लिटन दास आगामी एशिया कप में बांग्लादेश टीम की कमान संभालेंगे। यह टीम एशिया कप से पहले नीदरलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज भी खेलेगी। नूरुल हसन सोहन को लगभग तीन साल बाद बांग्लादेश टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है। 31 वर्षीय सोहन ने आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया में 2022 में हुए आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के दौरान इस प्रारूप में खेला था।

बांग्लादेश को अफगानिस्तान, हांगकांग और श्रीलंका के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। लिटन दास के नेतृत्व में बांग्लादेश ने जुलाई में घरेलू मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ पहली टी-20 सीरीज जीत दर्ज की थी। इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ भी सीरीज जीती और इसी वजह से वह उपमहाद्वीप में होने वाले इस बड़े टूर्नामेंट के लिए टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:वीरेंद्र सहवाग ने एशिया कप विनर को लेकर की भविष्यवाणी, इस टीम को बताया दावेदार

अनुभवी खिलाड़ियों में टीम के मुख्य खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज भी शामिल हैं। इस बीच सौम्या सरकार, मेहदी हसन मिराज, तनवीर इस्लाम और हसन महमूद को आगामी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए स्टैंडबाय खिलाड़ियों में शामिल किया गया है।

एशिया कप के लिए बांग्लादेश की टीम

लिटन दास (कप्तान), तंज़ीद हसन, परवेज़ हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदयोय, जेकर अली अनिक, शमीम हुसैन, क़ाज़ी नुरुल हसन सोहन, शक महेदी हसन, रिशद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, शैफ उद्दीन

स्टैंडबाय (केवल एशिया कप के लिए): सौम्या सरकार, मेहदी हसन मिराज, तनवीर इस्लाम, हसन महमूद

Bangladesh Cricket Team
