Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Bangladesh look to move T20 World Cup 2026 matches from India amid Mustafizur Raheman row
बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भारत में खतरा? टी20 वर्ल्ड कप से पहले ICC से ये डिमांड कर सकता है BCB

बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भारत में खतरा? टी20 वर्ल्ड कप से पहले ICC से ये डिमांड कर सकता है BCB

संक्षेप:

बीसीबी का कहना है कि उनकी पूरी टीम टी20 वर्ल्ड कप के दौरान भारत में सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती। बता दें, बांग्लादेश को ग्रुप स्टेज के अपने सभी चारों मुकाबले भारत में ही खेलने हैं।

Jan 04, 2026 07:49 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते राजनेतिक तनाव को देखते हुए बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर करने का फैसला किया है। इस वजह से अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत में होने वाले अपने मुकाबलों को श्रीलंका में शिफ्ट करवा सकता है। इसके लिए बीसीबी आईसीसी को लेटर भी लिखने वाला है। बीसीबी का कहना है कि उनकी पूरी टीम टी20 वर्ल्ड कप के दौरान भारत में सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती। बता दें, बांग्लादेश को ग्रुप स्टेज के अपने सभी चारों मुकाबले भारत में ही खेलने हैं। तीन मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर तो एक मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:क्या बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप के दौरान भारत में खेलने की इजाजत मिलेगी?

ईएसपीएनक्रिकइंफो के अनुसार, BCB के टॉप क्रिकेट बॉडी को लेटर लिखने की उम्मीद है क्योंकि वे कोलकाता में खिलाड़ियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाएंगे, जहां बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले तीन मैच खेलने हैं।

BCB की मीडिया कमेटी के चेयरमैन, अमजद हुसैन ने ESPNcricinfo को बताया, "कोलकाता में T20 वर्ल्ड कप के हमारे तीन मैच हैं, इसलिए आज जो हुआ है, उसके बारे में हम ICC को लिखेंगे।"

बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नज़्रुल ने कहा कि भारत में टीम की सुरक्षा को लेकर उन्हें शक है, क्योंकि BCCI ने मुस्तफिजुर को IPL से हटाने की वजह बताते हुए "हाल के घटनाक्रमों" का ज़िक्र किया था। उन्होंने यह भी कहा कि वह BCB को ICC को चिट्ठी लिखकर अपने मैच श्रीलंका में शिफ्ट करने के लिए कहेंगे।

ये भी पढ़ें:उस्मान ख्वाजा के बाद क्या स्टीव स्मिथ भी करने वाले हैं रिटायरमेंट का ऐलान?

नजरुल ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर लिखा, "मैंने BCB से ICC को पूरा मामला समझाने के लिए कहा है। बोर्ड को यह बताना चाहिए कि जब एक बांग्लादेशी क्रिकेटर कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद भारत में नहीं खेल सकता, तो पूरी बांग्लादेशी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाने में सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती। मैंने बोर्ड को यह भी निर्देश दिया है कि वह रिक्वेस्ट करे कि बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैच श्रीलंका में करवाए जाएं।"

नजरुल ने आगे कहा कि उन्होंने देश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय से बांग्लादेश में IPL दिखाने पर रोक लगाने की रिक्वेस्ट की है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
India Vs Bangladesh T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |