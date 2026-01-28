U19 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हुआ बांग्लादेश, मैच अधिकारियों ने ICC पर लगाया बड़ा आरोप

संक्षेप: U19 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश की टीम बाहर हो गई है। सुपर 6 के मैच को उन्होंने गंवा दिया है। मैच अधिकारियों ने ICC पर आरोप लगाया है कि उन्होंने शेड्यूल अच्छा नहीं बनाया। बस से टीम को बहुत ट्रेवल करना पड़ा है।

T20 World Cup 2026 को लेकर करीब 3 सप्ताह तक ICC और बांग्लादेश आमने-सामने थे। बाद में बांग्लादेश को ही मुंह की खानी पड़ी और टीम टी20 विश्व कप से बाहर हो गई। वहीं, अब बांग्लादेश ने एक और आरोप आईसीसी पर लगा दिया है। इस बार आईसीसी को बांग्लादेश ने U19 वर्ल्ड कप को लेकर घेरा है, जो इस समय जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट से बांग्लादेश की टीम बाहर हो चुकी है। सेमीफाइनल की रेस से बांग्लादेश को इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला हारते ही बाहर होना पड़ा है। बांग्लादेश ने आईसीसी पर अनफेयर शेड्यूल का आरोप लगाया है।

बांग्लादेश की टीम ने U19 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक चार मैच खेले हैं और सिर्फ एक मैच जीता है। दो मुकाबले गंवाए हैं और एक मैच बारिश में धुल गया था। इंग्लैंड से जैसे ही सुपर 6 के मैच में बांग्लादेश को हार मिली, वैसे ही टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई। बाहर होने की सबसे बड़ी वजह तो खराब परफॉर्मेंस थी, लेकिन बारिश से प्रभावित मैचों के दौरान गलत कैलकुलेशन ने भी बांग्लादेश का गणित खराब कर दिया। हालांकि, टीम के अधिकारियों ने टीम के भारी ट्रैवल शेड्यूल की भी आलोचना की।

गेम डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर हबीबुल बशर ने मंगलवार को द डेली स्टार से कहा, "अप्रोच से ज्यादा, मुझे लगता है कि (इंग्लैंड और इंडिया के खिलाफ) हमारे कैलकुलेशन में कमी थी, लेकिन यह (ट्रेवल शेड्यूल) कुछ ऐसा है जिसे मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, भले ही लोगों को लगे कि मैं बहाने बना रहा हूं।" बशर का मानना है कि इस बार आईसीसी ने एयर ट्रेवल बैन कर दिया था। ऐसे में सभी को बस से ट्रेवल करना था। कोई वेन्यू 4 घंटे दूर था तो कोई वेन्यू 9-10 घंटे की ड्राइव पर था।

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वार्मअप मैचों के बाद अपने पैसे से बांग्लादेश की अंडर 19 टीम को इंडिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के लिए एयर ट्रेवल कराया। 6 जनवरी को जिम्बाब्वे टीम पहुंची थी। 10 और 13 जनवरी को दो वार्मअप मैच खेले। एक मैच मासविंगो में था, जबकि दूसरा हरारे में। दोनों शहरों के बीच 4 घंटे की दूरी है। इसके बाद बांग्लादेश को हरारे से बुलावायो जाना था, जो 9 घंटे की बस राइड थी। इंडिया से 17 जनवरी और न्यूजीलैंड से 20 जनवरी को यहां मैच बांग्लादेश को खेलना था, जिसके लिए एयर ट्रेवल टीम ने किया, लेकिन भारत के खिलाफ वे बारिश से बाधित मैच हार गए, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच बारिश के कारण खेला नहीं जा सका।