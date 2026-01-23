टी-20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश बाहर, स्कॉटलैंड होगी नई टीम, ICC का ऐलान जल्द
टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के आयोजन से पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगत में एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का आगामी टूर्नामेंट से बाहर होना अब लगभग तय माना जा रहा है। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान कर सकता है। इस खाली जगह को भरने के लिए ICC ने स्कॉटलैंड क्रिकेट बोर्ड से बातचीत की है और उन्हें वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार रहने को कहा है।
बता दें कि इस पूरे विवाद की जड़ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) द्वारा भारत में मैच खेलने से इनकार करना है। टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार, बांग्लादेश के ग्रुप स्टेज के मुकाबले कोलकाता और मुंबई में खेले जाने तय थे। हालांकि, बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने स्पष्ट किया है कि भारत में उनके खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं बनी हुई हैं, जिसके कारण टीम भारत नहीं जाएगी। BCB ने वेन्यू बदलने की मांग की थी, जिसे ICC ने ठुकरा दिया है।
बीते दिनों बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं के विरोध में BCCI ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को IPL खेलने से प्रतिबंधित कर दिया था। मुस्तफिजुर को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन BCCI के निर्देश पर उन्हें रिलीज कर दिया गया। बूसीसीआई के इस कदम से बौखलाई बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने अपने देश में IPL के प्रसारण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया और बाद वेन्यू बदलने की मांग और तेज कर दी गई।
कल गुरुवार को ICC ने बांग्लादेश बोर्ड को अंतिम निर्णय लेने के लिए 24 घंटे की समय-सीमा दी थी, लेकिन निर्धारित समय के भीतर उनकी ओर से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया। BCB ने इस मामले को डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी (DRC) में भी उठाया था, लेकिन वहां भी उन्हें राहत मिलने की उम्मीद नहीं है क्योंकि यह मामला समिति के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अब बोर्ड के पास आखिरी कानूनी रास्ता 'कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट' (CAS) ही बचा है। हालांकि पाकिस्तान ने ICC की बैठक में बांग्लादेश का समर्थन किया था, लेकिन उन्होंने खुद टूर्नामेंट से हटने की कोई बात नहीं की है। 7 फरवरी से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में अब स्कॉटलैंड की भागीदारी की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं।