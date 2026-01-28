Cricket Logo
टी20 वर्ल्ड कप से नखरे लेकिन इस खेल पर पिघला बांग्लादेश, खिलाड़ियों को भारत भेजने की दी मंजूरी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर नखरे दिखाने वाला बांग्लादेश निशानेबाजी पर पिघल गया है। बांग्लादेश के निशानेबाज एशियाई चैंपियनशिप के लिए भारत आएंगे। बांग्लादेश सरकार ने भारत यात्रा की मंजूरी दे दी है।

Jan 28, 2026 10:17 pm ISTMd.Akram नई दिल्ली, भाषा
सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने के लिए अपनी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को भारत भेजने से इनकार करने वाली बांग्लादेश सरकार ने अगले महीने होने वाली एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप के लिए अपने निशानेबाजों को भारत यात्रा की मंजूरी दे दी है। टी20 विश्व कप सात फरवरी से आठ मार्च के बीच भारत और श्रीलंका के विभिन्न स्थलों पर खेला जाएगा, जबकि निशानेबाजी प्रतियोगिता दो से 14 फरवरी तक यहां डॉ. कर्णी सिंह निशानेबाजी परिषर में आयोजित होगी। इस चैंपियनशिप में 17 देश अपने 300 से अधिक निशानेबाजों को भेजेंगे। बांग्लादेश इस प्रतियोगिता में दो राइफल निशानेबाजों को उतारेगा, जो कुल तीन स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे।

वैश्विक टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट से बांग्लादेश के हटने के बाद इस बात की अटकलें लगाई जा रही थीं कि सुरक्षा चिंताओं के चलते उसकी निशानेबाजी टीम भी प्रतियोगिता से हट सकती है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) ने बुधवार को पीटीआई को बताया कि पड़ोसी देश के खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हैं। एनआरएआई के सचिव राजीव भाटिया ने कहा, “अब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि बांग्लादेश की टीम नहीं आ रही है। उनकी टीम आ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है।’’

भाटिया ने कहा, ‘‘एनआरएआई के तौर पर हम उनके (बांग्लादेश महासंघ के अधिकारियों) साथ लगातार संपर्क में हैं। विदेश मंत्रालय ने अपनी मंजूरी दे दी है और हमने वीजा प्रक्रिया के लिए इसे (भारतीय) दूतावास को भेज दिया है।’’ बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व 21 वर्षीय महिला राइफल निशानेबाज अरेफिन शायरा और 26 वर्षीय ओलंपियन मोहम्मद रोबिउल इस्लाम करेंगे। दोनों 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के व्यक्तिगत मुकाबलों में भाग लेंगे और इसके बाद मिश्रित टीम स्पर्धा में भी उतरेंगे। ढाका से प्रकाशित ‘डेली सन’ की बुधवार की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश सरकार ने निशानेबाजी टीम के भारत दौरे को मंजूरी दे दी है।

रिपोर्ट में कहा गया है, “युवा और खेल मंत्रालय ने बुधवार को आधिकारिक सरकारी आदेश (जीओ) जारी कर दो से 14 फरवरी तक होने वाली चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए टीम को हरी झंडी दे दी। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब इससे पहले सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश ने टी20 विश्व कप के लिए अपनी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का भारत दौरा रद्द कर दिया था।” रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश सरकार का मानना है कि निशानेबाजी चैंपियनशिप में “कोई बड़ा सुरक्षा जोखिम नहीं है, क्योंकि प्रतियोगिता एक सुरक्षित और इनडोर स्थल (कर्णी सिंह निशानेबाजी परिसर) पर आयोजित की जा रही है।”

