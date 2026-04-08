बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चुनावों में धांधली का पर्दाफाश, जांच के बाद हुआ बड़ा खुलासा
बांग्लादेश सरकार की जांच कमिटी ने अक्टूबर 2025 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के चुनावों में वोटिंग में धांधली, भेदभाव और दबाव के सबूतों का खुलासा किया है। बीसीबी में मंगलवार को ही तख्तापलट हुआ है।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस समय सबसे ज्यादा विवादों में है। पहले आईपीएल, फिर टी20 वर्ल्ड कप और अब बोर्ड के भीतर की चीजों को लेकर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अब खबर है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चुनावों में धांधली हुई है। बांग्लादेश की सरकार ने अपनी जांच में पाया है कि अक्तूबर 2025 में हुए बीसीबी के इलेक्शन्स में फर्जीवाड़ा हुआ है।
बांग्लादेश सरकार की जांच कमिटी ने BCB के चुनावों में वोटिंग में धांधली, भेदभाव और दबाव के सबूतों का खुलासा किया है। ईएसपीएन क्रिकइंफो के मुताबिक, पूर्व जस्टिस AKM असदुज्जमां की लीडरशिप में पांच मेंबर वाले पैनल ने रविवार को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। कमिटी की रिपोर्ट में कई दावे किए गए हैं। सरकार की ओर से बनाई गई कमिटी ने कई मौकों पर BCB के टॉप अधिकारियों से सहयोग की कमी की रिपोर्ट दी।
BCB के पूर्व प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने पैनल के साथ आमने-सामने मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि लिखकर जवाब देने का फैसला किया। इतना ही नहीं, कमिटी ने पाया कि BCB के अधिकारी और खेल मंत्रालय के लोग चुनाव प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ियों में शामिल थे। NSC के स्पोर्ट्स डायरेक्टर मोहम्मद अमीनुल अहसान ने मंगलवार की दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की रिपोर्ट को पढ़ा और बताया, "चुनाव प्रक्रिया फ्री, फेयर या ट्रांसपेरेंट नहीं थी। वोटर्स को डराया गया और चुनाव की प्रक्रिया में गड़बड़ियां बहुत ज्यादा थीं।"
अहसान ने कहा कि सरकार के पास अमीनुल इस्लाम के नेतृत्व वाले BCB बोर्ड को भंग करने के लिए पर्याप्त आधार थे। अपनी प्रेस ब्रीफिंग खत्म करते हुए उन्होंने एक नई एड हॉक कमेटी के 11 सदस्यों की घोषणा भी की थी, जो अगले तीन महीनों तक BCB की देखरेख करेगी। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल, जिन्होंने पिछले साल के चुनाव से ठीक चार हफ्ते पहले अमीनुल पर BCB प्रेसिडेंट के तौर पर अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था, उन्हें नया BCB प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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