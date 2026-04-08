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बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चुनावों में धांधली का पर्दाफाश, जांच के बाद हुआ बड़ा खुलासा

Apr 08, 2026 10:52 am ISTANI ढाका
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बांग्लादेश सरकार की जांच कमिटी ने अक्टूबर 2025 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के चुनावों में वोटिंग में धांधली, भेदभाव और दबाव के सबूतों का खुलासा किया है। बीसीबी में मंगलवार को ही तख्तापलट हुआ है।

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चुनावों में धांधली का पर्दाफाश, जांच के बाद हुआ बड़ा खुलासा

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस समय सबसे ज्यादा विवादों में है। पहले आईपीएल, फिर टी20 वर्ल्ड कप और अब बोर्ड के भीतर की चीजों को लेकर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अब खबर है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चुनावों में धांधली हुई है। बांग्लादेश की सरकार ने अपनी जांच में पाया है कि अक्तूबर 2025 में हुए बीसीबी के इलेक्शन्स में फर्जीवाड़ा हुआ है।

बांग्लादेश सरकार की जांच कमिटी ने BCB के चुनावों में वोटिंग में धांधली, भेदभाव और दबाव के सबूतों का खुलासा किया है। ईएसपीएन क्रिकइंफो के मुताबिक, पूर्व जस्टिस AKM असदुज्जमां की लीडरशिप में पांच मेंबर वाले पैनल ने रविवार को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। कमिटी की रिपोर्ट में कई दावे किए गए हैं। सरकार की ओर से बनाई गई कमिटी ने कई मौकों पर BCB के टॉप अधिकारियों से सहयोग की कमी की रिपोर्ट दी।

ये भी पढ़ें:अमीनुल इस्लाम से छिनी BCB चीफ की कुर्सी, तमीम इकबाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी

BCB के पूर्व प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने पैनल के साथ आमने-सामने मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि लिखकर जवाब देने का फैसला किया। इतना ही नहीं, कमिटी ने पाया कि BCB के अधिकारी और खेल मंत्रालय के लोग चुनाव प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ियों में शामिल थे। NSC के स्पोर्ट्स डायरेक्टर मोहम्मद अमीनुल अहसान ने मंगलवार की दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की रिपोर्ट को पढ़ा और बताया, "चुनाव प्रक्रिया फ्री, फेयर या ट्रांसपेरेंट नहीं थी। वोटर्स को डराया गया और चुनाव की प्रक्रिया में गड़बड़ियां बहुत ज्यादा थीं।"

अहसान ने कहा कि सरकार के पास अमीनुल इस्लाम के नेतृत्व वाले BCB बोर्ड को भंग करने के लिए पर्याप्त आधार थे। अपनी प्रेस ब्रीफिंग खत्म करते हुए उन्होंने एक नई एड हॉक कमेटी के 11 सदस्यों की घोषणा भी की थी, जो अगले तीन महीनों तक BCB की देखरेख करेगी। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल, जिन्होंने पिछले साल के चुनाव से ठीक चार हफ्ते पहले अमीनुल पर BCB प्रेसिडेंट के तौर पर अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था, उन्हें नया BCB प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

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