बांग्लादेश सरकार का यू-टर्न, IPL 2026 से ठीक पहले हटाया लाइव मैच का बैन
IPL 2026 का आगाजा आज यानी शनिवार 28 मार्च से होने जा रहा है। इस रंगारंग लीग के आगाज होने से पहले बांग्लादेश सरकार ने आईपीएल के लाइव मैच को लेकर बड़ा यू-टर्न लिया है।
IPL 2026 का आगाजा आज यानी शनिवार 28 मार्च से होने जा रहा है। 19वें सीजन का पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाना है। RCB vs SRH मैच शुरू होने में कुछ ही घंटो का समय रह गया है, मगर इससे पहले बांग्लादेश सरकार ने आईपीएल के लाइव मैच को लेकर बड़ा यू-टर्न लिया है। मुस्फिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश सरकार ने आईपीएल का अपने देश में लाइव प्रसारण करने से इनकार कर दिया था, मगर अब उन्होंने इस बैन को हटा दिया है। बांग्लादेश के नए चुने गए सूचना और प्रसारण मंत्री जाहिद उद्दीन स्वपन ने शनिवार को इस बात की पुष्टि की।
यह ताजा फैसला IPL के प्रसारण को लेकर बनी अनिश्चितता के बाद आया है। इससे पहले, मशहूर अर्थशास्त्री मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने IPL के प्रसारण पर बैन लगा दिया था।पिछले निर्देश के चलते स्थानीय चैनल और ऑपरेटर इस टूर्नामेंट का प्रसारण नहीं कर पा रहे थे, जिससे बांग्लादेशी प्रशंसक दुनिया की सबसे लोकप्रिय T20 फ्रेंचाइजी लीग में से एक को देखने से वंचित रह गए थे।
हालांकि, नई सरकार ने IPL के प्रसारण को लेकर ज्यादा नरम और उदार रुख अपनाया है, जिससे आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार की कुछ गुंजाइश बनी है।
जाहिद ने कहा, “IPL का प्रसारण करने के लिए किसी ने भी हमसे आवेदन नहीं किया है। हम खेल को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहते। हम इसे एक व्यावसायिक नज़रिए से देखेंगे, और अगर कोई चैनल IPL का प्रसारण करने के लिए आवेदन करता है, तो हम उस पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे।”
जब उनसे पूछा गया कि क्या देश की नई सरकार Star Sports जैसे भारतीय खेल चैनलों के जरिए IPL के प्रसारण की अनुमति देगी, तो उन्होंने जवाब दिया, “हम किसी को भी इसका प्रसारण करने से नहीं रोकेंगे। अगर Star Sports इसका प्रसारण करना चाहता है, तो वे कर सकते हैं। अगर हमारे चैनलों में से कोई इसका प्रसारण करना चाहता है, तो हम इसे सकारात्मक रूप से लेंगे, लेकिन हम किसी पर कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं करेंगे।”
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें