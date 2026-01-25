बांग्लादेश सम्मान का हकदार है; भारत का नाम लेकर शाहिद अफरीदी ने बोला ICC पर हमला

संक्षेप: बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का दुख सबसे ज्यादा पाकिस्तान को है। उनके पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा कि 2025 में पाकिस्तान का दौरा न करने के लिए भारत की सुरक्षा चिंताओं को मान लिया, लेकिन ऐसा लगता है कि वह बांग्लादेश के मामले में वही समझ दिखाने को तैयार नहीं है।

बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का सबसे ज्यादा दुख पाकिस्तान को हो रहा है। बांग्लादेश सुरक्षा कारणों की हवाला देते हुए भारत में आगामी टी20 वर्ल्ड कप के मैच नहीं खेलाना चाहता था, उन्होंने आईसीसी से अपने मैच श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग की थी। पाकिस्तान इस मामले में पूरी तरह बांग्लादेश के सपोर्ट में था। पाकिस्तान की ओर से आईसीसी को धमकी भी गई थी कि अगर बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किया जाता है तो वह भी अपना नाम टी20 वर्ल्ड कप से वापस ले सकते हैं। अब आईसीसी ने तो अपना फैसला सुना दिया है, जिससे पाकिस्तान के कई पूर्व खिलाड़ी आग बबूला हो गए हैं। इनमें से एक पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी भी हैं, जिन्होंने भारत का नाम लेते हुए आईसीसी पर हमला बोला है।

शाहिद अफरीदी का कहना है कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में जब भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जब पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था तो आईसीसी ने भारत के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर आयोजित करवाए थे, मगर बांग्लादेश के मामले में आईसीसी वही समझ दिखाने के लिए तैयार नहीं है।

शाहिद अफरीदी ने X पर लिखा, "एक पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर के तौर पर, जिसने बांग्लादेश और ICC इवेंट्स में खेला है, मैं ICC की इस गैर-बराबरी से बहुत निराश हूं। उसने 2025 में पाकिस्तान का दौरा न करने के लिए भारत की सुरक्षा चिंताओं को मान लिया, लेकिन ऐसा लगता है कि वह बांग्लादेश के मामले में वही समझ दिखाने को तैयार नहीं है।"

अफरीदी ने इस बात पर जोर दिया कि ICC को टीमों की परवाह किए बिना, अपने नियमों को एक जैसा लागू करना चाहिए।