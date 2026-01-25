Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Bangladesh deserves respect Shahid Afridi attacked the ICC while mentioning India
बांग्लादेश सम्मान का हकदार है; भारत का नाम लेकर शाहिद अफरीदी ने बोला ICC पर हमला

बांग्लादेश सम्मान का हकदार है; भारत का नाम लेकर शाहिद अफरीदी ने बोला ICC पर हमला

संक्षेप:

बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का दुख सबसे ज्यादा पाकिस्तान को है। उनके पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा कि 2025 में पाकिस्तान का दौरा न करने के लिए भारत की सुरक्षा चिंताओं को मान लिया, लेकिन ऐसा लगता है कि वह बांग्लादेश के मामले में वही समझ दिखाने को तैयार नहीं है।

Jan 25, 2026 11:54 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का सबसे ज्यादा दुख पाकिस्तान को हो रहा है। बांग्लादेश सुरक्षा कारणों की हवाला देते हुए भारत में आगामी टी20 वर्ल्ड कप के मैच नहीं खेलाना चाहता था, उन्होंने आईसीसी से अपने मैच श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग की थी। पाकिस्तान इस मामले में पूरी तरह बांग्लादेश के सपोर्ट में था। पाकिस्तान की ओर से आईसीसी को धमकी भी गई थी कि अगर बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किया जाता है तो वह भी अपना नाम टी20 वर्ल्ड कप से वापस ले सकते हैं। अब आईसीसी ने तो अपना फैसला सुना दिया है, जिससे पाकिस्तान के कई पूर्व खिलाड़ी आग बबूला हो गए हैं। इनमें से एक पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी भी हैं, जिन्होंने भारत का नाम लेते हुए आईसीसी पर हमला बोला है।

शाहिद अफरीदी का कहना है कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में जब भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जब पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था तो आईसीसी ने भारत के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर आयोजित करवाए थे, मगर बांग्लादेश के मामले में आईसीसी वही समझ दिखाने के लिए तैयार नहीं है।

शाहिद अफरीदी ने X पर लिखा, "एक पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर के तौर पर, जिसने बांग्लादेश और ICC इवेंट्स में खेला है, मैं ICC की इस गैर-बराबरी से बहुत निराश हूं। उसने 2025 में पाकिस्तान का दौरा न करने के लिए भारत की सुरक्षा चिंताओं को मान लिया, लेकिन ऐसा लगता है कि वह बांग्लादेश के मामले में वही समझ दिखाने को तैयार नहीं है।"

अफरीदी ने इस बात पर जोर दिया कि ICC को टीमों की परवाह किए बिना, अपने नियमों को एक जैसा लागू करना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा, "एक जैसा व्यवहार और निष्पक्षता ग्लोबल क्रिकेट गवर्नेंस की नींव हैं। बांग्लादेश के खिलाड़ियों और उसके लाखों फैंस सम्मान के हकदार हैं - न कि दोहरे मापदंड के। ICC को रिश्ते बनाने चाहिए, न कि उन्हें खराब करना चाहिए।"

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
