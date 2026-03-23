PSL 2026 से तौबा कर सकते हैं बांग्लादेश के खिलाड़ी, अगर... खेल मंत्री ने दिया बड़ा बयान

PSL 2026 से तौबा कर सकते हैं बांग्लादेश के खिलाड़ी, अगर... खेल मंत्री ने दिया बड़ा बयान
बांग्लादेश के युवा और खेल राज्य मंत्री अमीनुल हक ने रविवार को साफ कर दिया है कि अगर सुरक्षा की चिंता हुई तो बांग्लादेश के क्रिकेटर आने वाली पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा नहीं लेंगे।
बांग्लादेश के कई क्रिकेटर पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल के 2026 के सीजन का हिस्सा हैं। हालांकि, बांग्लादेश के युवा और खेल राज्य मंत्री अमीनुल हक ने रविवार को साफ कर दिया है कि अगर सुरक्षा की चिंता हुई तो बांग्लादेश की टीम के खिलाड़ी आने वाले पीएसएल 2026 में हिस्सा नहीं लेंगे। पीएसएल की शुरुआत 26 मार्च होने जा रही है, लेकिन अभी तक विदेशी खिलाड़ी वहां नहीं पहुंचे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और पाकिस्तान में तेल की कमी की वजह से मैच सिर्फ दो शहरों में आयोजित होंगे और फैंस को स्टेडियम में एंट्री नहीं मिलेगी।
क्रिकबज की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमीनुल ने इस बात पर भी जोर दिया कि वह पता लगाएंगे कि दुनिया के सबसे बड़े फ्रेंचाइजी बेस्ड T20 टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल को बांग्लादेश में ब्रॉडकास्ट करने पर बैन क्यों लगाया गया है और पूरी स्थिति समझने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। पूर्व की सरकार ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद आईपीएल को अपने यहां ब्रॉडकास्ट करने से मना कर दिया था।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान भेजने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान का टकराव इस समय अफगानिस्तान से जारी है। पीएसएल 2026 के मैच पहले 6 शहरों में आयोजित होने थे, लेकिन अब सिर्फ लाहौर और कराची में इस टूर्नामेंट के मैच बंद दरवाजों के पीछे आयोजित होंगे। मंत्री ने ये भी कहा कि अगर सिक्योरिटी की चिंता है तो वे अपने क्रिकेटरों को भेजने के लिए तैयार नहीं हैं, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे PSL के बारे में BCB से आधिकारिक जानकारी का इंतजार कर रहे हैं।
अमीनुल ने रविवार को कहा, "अगर (PSL में) कोई सिक्योरिटी की चिंता है तो हमारे क्रिकेटर पक्का नहीं जा रहे हैं। पहले BCB को हमें इसके (सिक्योरिटी की चिंता) बारे में बताना होगा और उसके बाद हम अपने ऑब्ज़र्वेशन (नेशनल एजेंसियों की जांच के बाद) के आधार पर ऑफिशियल फैसला लेंगे। अगर BCB हमें यह पक्का कर दे कि हमारे क्रिकेटर वहां जाएं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें (BCB) यह पक्का करना होगा कि खिलाड़ी क्या चाहते हैं, क्योंकि हम खेलों को हतोत्साहित नहीं करना चाहते और हम चाहते हैं कि हर कोई अपनी-अपनी जगहों से खेले।"
मुस्तफिजुर रहमान, परवेज हुसैन इमोन (लाहौर कलंदर्स), शोरीफुल इस्लाम, नाहिद राणा, तंजीद हसन तमीम (पेशावर ज़ालमी), और रिशाद हुसैन (पेशावर ज़ालमी) पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा हैं। इन 6 खिलाड़ियों को 26 मार्च से 3 मई तक होने वाले टूर्नामेंट के लिए फ्रेंचाइजी द्वारा चुना गया है। सभी को BCB ने पहले ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) दे दिए थे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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