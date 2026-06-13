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बांग्लादेशी क्रिकेटर नईम हसन का पुलिस ने किया बुरा हाल, डंडों और प्लास्टिक पाइप से पीटा; गला पकड़कर ले गए

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बांग्लादेश के क्रिकेटर नईम हसन के साथ पुलिस अधिकारियों के दुर्व्यवहार की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस खिलाड़ी को डंडों और प्लास्टिक पाइप से पीटा है। आईए पूरा मामला जानते हैं।

बांग्लादेशी क्रिकेटर नईम हसन का पुलिस ने किया बुरा हाल, डंडों और प्लास्टिक पाइप से पीटा; गला पकड़कर ले गए

बांग्लादेश से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आ रही है। टेस्ट स्पिनर नईम हसन पर शुक्रवार रात चटगांव में पुलिस अधिकारियों ने हमला किया। उन्हें डंडों और प्लास्टिक के पाइप से पीटा और गला पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए। इस पर बांग्लादेश क्रिकेट जगत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) से इस घटना की पूरी जांच की मांग की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 25 साल का क्रिकेटर सावर में प्राइम बैंक क्रिकेट क्लब के ढाका प्रीमियर डिवीजन क्रिकेट लीग मैच के बाद ढाका एयरपोर्ट से घर लौट रहा था, जिसमें वह नहीं खेला था, तभी यह घटना हुई। नईम CNG से चलने वाले ऑटो-रिक्शा में जा रहा था, तभी पुलिस अधिकारियों ने चटगांव के लालखान बाजार इलाके के पास गाड़ी रोक ली।

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नईम ने दावा किया कि अधिकारियों ने उसे रोकने का कारण बताए बिना गुस्से में बर्ताव किया। उसने आरोप लगाया कि पुलिसवालों ने उसका गला पकड़ा और उसे पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए दूसरे ऑटो-रिक्शा में जबरदस्ती बिठा दिया। आस-पास खड़े लोगों ने अधिकारियों को बताया कि वह बांग्लादेश का नेशनल क्रिकेटर है, इसके बावजूद नईम ने कहा कि पुलिस ने उनकी बात अनसुनी कर दी।

नईम ने बाद में रिपोर्टर्स को बताया, "मैंने उन्हें बार-बार बताया कि मैं कौन हूं, लेकिन उन्होंने सुनने से मना कर दिया। पुलिस ने मुझे डंडों और प्लास्टिक पाइप से बिना सोचे-समझे पीटा। बाद में, जब मैंने पुलिस स्टेशन में अपनी पहचान बताई, तो ऑफिसर-इन-चार्ज ने मुझसे कहा कि बात करते समय अपनी आंखें नीचे रखो।"

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अधिकारियों के बर्ताव पर सवाल उठाते हुए, नईम ने कहा: "अगर वे सच में पुलिस ऑफिसर थे, तो उन्होंने मुझे पुलिस गाड़ी के बजाय CNG में बिठाने की कोशिश क्यों की? मैं पूरी घटना की निष्पक्ष जांच और न्याय चाहता हूं।"

चटगांव मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डिप्टी कमिश्नर अमीरुल इस्लाम ने कहा कि अधिकारियों ने आरोपों पर ध्यान दिया है और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया है।

अमीरुल ने लोकल मीडिया को बताया, "शुरुआत में ऐसा लगता है कि शामिल अधिकारियों ने ऑपरेशन के दौरान सही तरीकों का पालन नहीं किया।" "हम यह पक्का करेंगे कि उसे न्याय मिले, और जो भी ज़िम्मेदार पाया जाएगा, उसे सज़ा मिलेगी।"

नईम को शनिवार सुबह रिहा कर दिया गया और वह घर लौट आया।

इस घटना की बांग्लादेश के क्रिकेट समुदाय ने बहुत निंदा की। अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने नईम के लिए अपना समर्थन जताया, और कथित हमले को "बिल्कुल नामंज़ूर" बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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