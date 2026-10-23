ODI डेब्यू करते ही विवादों में फंसा बांग्लादेश का स्पिनर, ICC ने दिए जांच के आदेश
बांग्लादेश की टीम के लिए हाल ही में ODI डेब्यू करने वाले स्पिनर अलीस अल इस्लाम विवादों में फंस गए हैं, क्योंकि ICC ने उनके बॉलिंग एक्शन की जांच के आदेश दे दिए हैं।
बांग्लादेश की वनडे टीम के लिए हाल ही में एक ऑफ स्पिनर ने डेब्यू किया था, लेकिन अपने पहले ही मैच के बाद वह गेंदबाज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी की नजरों में आ गया है। बांग्लादेश के स्पिनर एलिस अल इस्लाम के बॉलिंग एक्शन की रिपोर्ट की गई है। बुधवार को शारजाह में अफगानिस्तान के खिलाफ ODI ट्राई-सीरीज के आखिरी लीग मैच में उन्हें बॉलिंग करते देखा गया था, जो उनका पहला ही वनडे इंटरनेशनल मैच था, लेकिन अंपायरों को लगा कि उनका गेंदबाजी एक्शन संदिग्ध है।
ICC ने एक बयान में कहा, "अफगानिस्तान के खिलाफ हार के बाद, मैच अधिकारियों की रिपोर्ट में एलिस के बॉलिंग एक्शन की लीगलटी पर चिंता जताई गई थी।" ICC के इलीगल बॉलिंग एक्शन नियमों के अनुसार, एलिस के बॉलिंग एक्शन का ICC से मान्यता प्राप्त टेस्टिंग सेंटर में एक स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाएगा। क्रिकइन्फो की रिपोर्ट की मानें तो BCB ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि मूल्यांकन के लिए एलिस को कहां भेजा जाए।
आपकी जानकारी के लिए बता दें, आईसीसी की गाइडलाइंस के अनुसार, बॉलर को बॉल फेंकते समय कोहनी को 15 डिग्री तक मोड़ने की इजाज़त है। यहां तक कि जब तक उनके टेस्ट के नतीजे नहीं आ जाते, तब तक उन्हें मैचों में बॉलिंग जारी रखने की भी इजाजत होती है। यह पहली बार नहीं है जब एलिस के बॉलिंग एक्शन को संदिग्ध पाया गया है। पहली बार ऐसा 2019 में हुआ था, जब उन्होंने अपने T20 डेब्यू पर BPL में हैट्रिक ली थी। एलिस ने उस साल अक्टूबर में BCB के तहत एक घरेलू बॉलिंग टेस्ट पास किया था। पिछले साल BPL के दौरान भी उनकी रिपोर्ट की गई थी, जिसके बाद उन्होंने एक और BCB बॉलिंग एक्शन टेस्ट पास किया था।
एलिस अल इस्लाम अपनी मिस्ट्री डिलीवरी के लिए जाने जाते हैं जो दोनों तरफ घूमती हैं। वह कुछ गेंदें हाथ के सामने से भी फेंकते हैं, जिससे वह एक सफल स्पिनर बन गए हैं। एलिस ने 59 T20 मैचों में 6.38 की इकॉनमी से 60 विकेट लिए हैं। उन्होंने 20 लिस्ट A मैच खेले हैं और 18.40 की औसत से 35 विकेट लिए हैं। हालांकि, एलिस ने कभी फर्स्ट-क्लास क्रिकेट नहीं खेला है। हालांकि, बांग्लादेश के लिए सिर्फ उन्होंने एक टी20 इंटरनेशनल मैच इससे पहले खेला था और अब वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया था। इस मैच में उन्होंने 8.3 ओवर गेंदबाजी की थी और 47 रन खर्च किए थे। कोई सफलता उन्हें नहीं मिल पाई थी।
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