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बांग्लादेश क्रिकेट में फिर शुरू होगा '2 कप्तानों' वाला दौर, बोर्ड ने तैयार किया नया प्लान

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कप्तानी को लेकर एक बड़ा फैसला करने जा रहा है। अभी तक तीन फॉर्मेट में तीन अलग-अलग कप्तान थे, लेकिन अब रेड बॉल में एक और व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए अलग कप्तान होगा। 

Bangladesh Cricket Team
बांग्लादेश क्रिकेट टीम

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी एक बड़ा बदलाव अपनी टीम की कप्तानी को लेकर करने जा रहा है। बीते कुछ समय से बांग्लादेश की टेस्ट, वनडे और टी20 टीम का कप्तान अलग-अलग था, लेकिन अब फॉर्मूला को छोड़कर बोर्ड पुराने फॉर्मेले पर विचार कर रहा है। तीनों फॉर्मेट में तीन अलग-अलग या एक कप्तान नहीं होगा, बल्कि रेड बॉल क्रिकेट यानी टेस्ट टीम का कप्तान अलग और व्हाइट बॉल क्रिकेट यानी वनडे और टी20 टीम का कप्तान एक होगा।

क्रिकबज को BCB सूत्रों ने कन्फर्म किया है कि डायरेक्टर बुधवार (29 जुलाई) को शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाली बोर्ड मीटिंग में जब यह प्रपोजल पेश किया जाएगा, तो इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मौजूदा T20I कप्तान लिटन दास, व्हाइट-बॉल टीम की कप्तानी के लिए सबसे आगे माने जा रहे हैं। बोर्ड डायरेक्टर की मंजूरी के बाद मेहदी हसन मिराज से वनडे टीम की कप्तानी छिन सकती है। इस तरह व्हाइट बॉल क्रिकेट में बांग्लादेश के अगले कप्तान लिटन दास होंगे, जबकि नजमुल हुसैन शंतो टेस्ट कप्तान बने रहेंगे।

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मेहदी हसन मिराज से वनडे टीम की कप्तानी जाने की बात पहले ही सामने आ चुकी है, क्योंकि बोर्ड अब रेड बॉल और व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक-एक कप्तान को देख रहा है। तौहीद हृदॉय, जो अभी T20I टीम में वाइस कैप्टन हैं, उन्हें ODI क्रिकेट में भी यही भूमिका मिलने की पूरी उम्मीद है। बोर्ड हृदॉय को इसलिए भी उपकप्तानी देने पर विचार कर रहा है, क्योंकि इस मिडिल-ऑर्डर बैट्समैन ने अच्छा प्रदर्शन किया है। बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि कप्तान के तौर पर हाल ही में जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20I सीरीज में अच्छा किया था। जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज हारने के बाद टी20 सीरीज का भी टीम पहला मैच हार गई थी, लेकिन अगले दो मैच जीतकर उनकी कप्तानी में टीम ने टी20 सीरीज जीती। ऐसे में उन्हें भविष्य के कप्तान के तौर पर देखा जा रहा है।

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शांतो पर किया जा रहा था विचार

सूत्रों ने आगे यह भी बताया है कि बोर्ड ने शुरू में शांतो को ODI की कप्तानी देने पर विचार किया था, क्योंकि वे पहले वनडे टीम के कप्तान रहे हैं। बोर्ड और शांतो के बीच बातचीत के बाद यह सामने आया है कि शांतो भी बोर्ड के इस विचार से सहमत हैं कि रेड और व्हाइट बॉल क्रिकेट में दो अलग-अलग कप्तान होने चाहिए। इस तरह शांतो टेस्ट टीम को लीड करने पर फोकस कर पाएंगे, जबकि लिटन दास के कंधों पर व्हाइट-बॉल टीम को आगे ले जाने की जिम्मेदारी होगी।

बता दें कि मेहदी हसन मिराज को जून 2025 में बांग्लादेश की वनडे टीम का कप्तान बनाया गया था। उससे पहले शांतो कप्तान थे। इसी साल अप्रैल में बोर्ड ने मिराज को वर्ल्ड कप 2027 तक के लिए कप्तान घोषित कर दिया था, लेकिन उनकी कप्तानी में टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। ऐसे में लिटन दास उन्हें अब रिप्लेस कर सकते हैं। घर से बाहर मिराज की कप्तानी में बांग्लादेश ने 13 में से 2 ही मैच जीते हैं। मिराज को जब वनडे टीम का कप्तान बनाया गया था तो तीनों फॉर्मेट में अलग-अलग कप्तान बांग्लादेश के लिए थे, लेकिन आने वाले समय में ऐसा होने की उम्मीद नहीं है।

Vikash Gaur

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विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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