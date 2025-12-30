पूर्व प्रधानमंत्री के निधन से देश में शोक की लहर, बोर्ड ने रद्द किए T20 लीग के आज के मैच

Cricket Logo
बीसीबी ने मंगलवार (30 दिसंबर) को बांग्लादेश प्रीमियर लीग के आज यानी 30 दिसंबर के डबल हेडर मैचों को रद्द कर दिया है। इसके पीछे का कारण ये है कि देश में राष्ट्रीय शोक है, क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया।

Dec 30, 2025 02:26 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग यानी बीपीएल को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। बीसीबी ने मंगलवार (30 दिसंबर) को बांग्लादेश प्रीमियर लीग के आज यानी 30 दिसंबर के डबल हेडर मैचों को रद्द कर दिया है। इसके पीछे का कारण ये है कि देश में राष्ट्रीय शोक है, क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का मंगलवार 30 दिसंबर की सुबह निधन हो गया। खालिदा के सम्मान में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आज के बीपीएल मैचों को नहीं आयोजित करने का फैसला किया है।

30 दिसंबर को बीपीएल के दो मैच खेले जाने थे, जिनमें एक सिलहट टाइटन्स वर्सेस चटगांव रॉयल्स और दूसरा ढाका कैपिटल्स वर्सेस रंगपुर राइडर्स था। इन मैचों को रीशेड्यूल किया गया है। हालांकि, BCB इन मैचों की बदली हुई तारीखों के बारे में नहीं बताया है। बोर्ड ने जानकारी दी है कि बोर्ड सही समय पर इसकी जानकारी देगा कि ये मैच कब और किस दिन आयोजित किए जाएंगे। BPL के इस सीजन की शुरुआत 26 दिसंबर से हुई, जिसका फाइनल मुकाबला 23 जनवरी को खेला जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इन लीग मैचों को जल्द से जल्द आयोजित करने के बारे में सोचेगा।

एक तरह से देखा जाए तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के इस सीजन की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहले देश में जारी विरोध और तमाम घटनाओं की वजह से ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन उतने अच्छे तरीके से नहीं हो सका, जबकि टूर्नामेंट शुरू होने के एक दिन बाद ढाका कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच का मैदान पर निधन हो गया। चार दिन मैच हुए ही थे कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया। इसके कारण मैच ही रद्द करने पड़ गए, क्योंकि क्रिकेट को मनोरंजन का साधन कहा जाता है और देश में जब राष्ट्रीय शोक हो तो फिर क्रिकेट मैच आयोजित नहीं किए जा सकते।

बांग्लादेश प्रीमियर लीग पहले से ही फिक्सिंग की वजह से बदनाम है। कई खिलाड़ियों पर आरोप लगे हैं और बड़ी जांच भी मैच फिक्सिंग को लेकर चल रही है। कुछ बड़े नाम भी इसमें शामिल हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। हालांकि, आधिकारिक तौर पर अभी किसी के नाम का खुलासा नहीं हुआ है।

