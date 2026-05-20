बांग्लादेश ने किया पाकिस्तान का सूपड़ा साफ, WTC सीरीज 2-0 से कर ली अपने नाम
बांग्लादेश ने अपनी सरजमीं पर पाकिस्तान का सूपड़ा साफ टेस्ट सीरीज में कर दिया है। सीरीज के दोनों टेस्ट मैच बांग्लादेश ने जीते हैं। पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से अब खाली हाथ लौटेगी।
बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का समापन 20 मई को हो गया। ये टेस्ट सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के तहत खेली गई। दूसरे टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान को हार मिली। इस तरह मेजबान बांग्लादेश टीम ने पाकिस्तान का सूपड़ा साफ कर दिया। बांग्लादेश ने पहली बार अपने घर पर पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। पाकिस्तान को सिलहट में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश की टीम ने 78 रनों से मात दी। इसी के साथ डब्ल्यूटीसी 2027 की पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर खिसक गई है।
इस मैच की बात करें तो पाकिस्तान की टीम के कप्तान शान मसूद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। बांग्लादेश की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और बोर्ड पर 278 रन लगा दिए। इसमें लिटन दास की 126 रनों की पारी शामिल थी। कोई अन्य बल्लेबाज 30 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू सका था। 4 विकेट पाकिस्तान के लिए खुर्रम शहजाद, 3 विकेट मोहम्मद अब्बास और 2 विकेट हसन अली को मिले थे। इसके बाद ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम एक बड़ा स्कोर बना सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तान की टीम पहली पारी में 232 रन पर ढेर हो गई।
68 रनों की पारी पाकिस्तान के लिए पहली पारी में बाबर आजम ने खेली और 38 रन स्पिनर साजिद खान ने बनाए थे। बांग्लादेश की टीम के लिए 3-3 विकेट नाहिद राणा और तैजुल इस्लाम को मिले, जबकि 2-2 विकेट तस्किन अहमद और मेहदी हसन मिराज को मिले। पहली पारी के आधार पर बांग्लादेश को 46 रनों की बढ़त मिली। इसके बाद दूसरी पारी में बांग्लादेश ने 390 रन बना दिए, जिसमें मुशफिकुर रहीम की 137 रनों की पारी के अलावा लिटन दास के 69 रन और ओपनर महमूद हसन जॉय की 52 रनों की पारी शामिल थी।
पाकिस्तान के सामने 437 रनों का विशाल लक्ष्य था। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम को शुरुआत अच्छी नहीं मिली। हालांकि, कुछ साझेदारियां जरूर हुईं, जिनसे पाकिस्तान की टीम 350 के पार तक जा सकी। पाकिस्तान की टीम 358 रन पर ढेर हो गई और मुकाबला 78 रनों से हार गई। पाकिस्तान के लिए 94 रन मोहम्मद रिजवान ने बनाए, जबकि 71 रन सलमाम अली आगा ने बनाए। कप्तान शान मसूद के बल्ले से भी 71 रन आए। 47 रन बाबर आजम बनाकर आउट हुए। बांग्लादेश के लिए 6 विकेट तैजुल इस्लाम ने बनाए।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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