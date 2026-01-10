हम एक्टिंग कर रहे हैं; भारत-बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप कॉन्ट्रोवर्सी पर बांग्लादेशी कप्तान ने तोड़ी चुप्पी

संक्षेप: बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन ने बताया कि टी20 वर्ल्ड कप विवाद ने उन्हें तोड़कर रख दिया है। खिलाड़ी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें इस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वह सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होने में एक महीने से भी कम का समय रह गया है, मगर अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि बांग्लादेश टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा या नहीं। दरअसल, भारत में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने मैच भारत से शिफ्ट कराने की मांग की थी। हालांकि रिपोर्ट्स हैं कि आईसीसी ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया है और कहा है कि या तो वह भारत में खेले या फिर अपने पॉइंट्स फोरफिटेड कर दें। आईसीसी के मेगा इवेंट से पहले इस विवाद ने बांग्लादेश खिलाड़ियों को तोड़कर रख दिया है। इसका खुलासा खुद उनके टेस्ट कप्तान नजमुल हुसैन ने किया है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी बस एक्टिंग कर रहे हैं कि उन्हें इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता।

बांग्लादेशी क्रिकेटर रातों की नींद उड़ा रहे हैं क्योंकि ICC T20 वर्ल्ड कप में उनकी भागीदारी अनिश्चित बनी हुई है। BCB ने धमकी दी है कि अगर उनके मैच भारत से बाहर नहीं ले जाए गए तो वे आने वाले ग्लोबल टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे।

नजमुल ने शुक्रवार को रिपोर्टर्स से साफ-साफ कहा, "सबसे पहले, अगर आप हमारे वर्ल्ड कप के नतीजे देखें, तो हमने कभी भी लगातार अच्छा क्रिकेट नहीं खेला है। पिछले साल, हमने अच्छा खेला था, लेकिन और भी बेहतर मौके थे, और हम उनका फायदा नहीं उठा पाए। लेकिन आप देखेंगे कि हर वर्ल्ड कप से पहले कुछ न कुछ होता ही है। मैं तीन वर्ल्ड कप के अपने अनुभव से यह कह सकता हूं - इसका असर होता है।"

उन्होंने आगे कहा, "अब, हम ऐसा दिखाते हैं जैसे हम पर किसी बात का असर नहीं होता, कि हम पूरी तरह से प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। आप लोग भी समझते हैं कि हम एक्टिंग कर रहे हैं - यह आसान नहीं है। मुझे लगता है कि खिलाड़ी अभी भी उन डिस्ट्रैक्शन को दूर रखने और टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। बेशक, अगर ये चीजें न होतीं तो बेहतर होता, लेकिन यह कुछ हद तक हमारे कंट्रोल से बाहर है।"