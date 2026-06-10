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बांग्लादेश ने खत्म किया दो दशक का सूखा, तोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया का ये घमंड

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बांग्लादेश की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में 21 साल के बाद जीत हासिल की। मंगलवार 9 जून को खेले गए मैच से पहले आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश से 2005 में हार का सामना करना पड़ा था।

बांग्लादेश ने खत्म किया दो दशक का सूखा, तोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया का ये घमंड

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज का पहला मुकाबला मेजबान बांग्लादेश ने जीता। आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश की यह ऑस्ट्रेलिया पर वनडे मैच में 2005 के बाद पहली जीत थी। इस तरह 21 साल का ऑस्ट्रेलिया का घमंड बांग्लादेश ने 2026 में आकर तोड़ा है। बांग्लादेश ने सिर्फ दूसरा ही वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले चार में से तीन मुकाबले गंवा दिए हैं, जिनमें से दो मुकाबले पाकिस्तान के खिलाफ शामिल थे।

ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक 23 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से सिर्फ दो ही मुकाबले बांग्लादेश की टीम ने जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 20 मैचों में बाजी मारी है। एक मैच बेनतीजा रहा है। कई बार द्विपक्षीय तो कई बार आईसीसी इवेंट्स में बांग्लादेश को हार मिली है। द्विपक्षीय सीरीज में पहली बार बांग्लादेश ने जीत दर्ज की है। 2005 में कार्डिफ में ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश ने हराया था, लेकिन वह एक तरह से ट्राई नेशन सीरीज थी। नेटवेस्ट ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश ने वनडे मैच में हराया था।

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इस मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के कार्यवाहक कप्तान जोश इंग्लिस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। ऐसे में बांग्लादेश की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और बोर्ड पर 284 रन लगा दिए। शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन पहला विकेट गिरने के बाद 94 रनों की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए तंजीद हसन तमीम और नजमुल हसन शंटो के बीच हुई थी। बाद में कुछ और साझेदारियां बांग्लादेश की टीम के लिए इस मैच में हुईं। मोसाद्देक हुसैन ने 70 गेंदों में नाबाद 86 रन बनाए, जबकि 86 गेंदों में 67 रनों की पारी शंटो ने खेली। तंजीद ने 54 रन बनाए। 31 रन तौहिद ह्रदॉय ने बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए नैथन एलिस ने 3 विकेट निकाले, जबकि 2-2 विकेट लियाम स्कॉट और मैट रेनशॉ को मिले।

वहीं, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम 285 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो शुरुआत अच्छी नहीं रही, क्योंकि पहला झटका कंगारू टीम को पहली गेंद पर लग गया था। यहां तक कि दो रन पर दो विकेट गिर गए थे। 42.2 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 9 विकेट खो दिए थे और 191 रन ही बनाए थे। इसके बाद बारिश की वजह से खेल नहीं हुआ तो डीएलएस मेथड से बांग्लादेश की टीम को 86 रनों से जीत मिल गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई वनडे मैच बांग्लादेश ने साल 2005 में कार्डिफ में जीता था।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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