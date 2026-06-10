बांग्लादेश ने खत्म किया दो दशक का सूखा, तोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया का ये घमंड
बांग्लादेश की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में 21 साल के बाद जीत हासिल की। मंगलवार 9 जून को खेले गए मैच से पहले आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश से 2005 में हार का सामना करना पड़ा था।
बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज का पहला मुकाबला मेजबान बांग्लादेश ने जीता। आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश की यह ऑस्ट्रेलिया पर वनडे मैच में 2005 के बाद पहली जीत थी। इस तरह 21 साल का ऑस्ट्रेलिया का घमंड बांग्लादेश ने 2026 में आकर तोड़ा है। बांग्लादेश ने सिर्फ दूसरा ही वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले चार में से तीन मुकाबले गंवा दिए हैं, जिनमें से दो मुकाबले पाकिस्तान के खिलाफ शामिल थे।
ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक 23 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से सिर्फ दो ही मुकाबले बांग्लादेश की टीम ने जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 20 मैचों में बाजी मारी है। एक मैच बेनतीजा रहा है। कई बार द्विपक्षीय तो कई बार आईसीसी इवेंट्स में बांग्लादेश को हार मिली है। द्विपक्षीय सीरीज में पहली बार बांग्लादेश ने जीत दर्ज की है। 2005 में कार्डिफ में ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश ने हराया था, लेकिन वह एक तरह से ट्राई नेशन सीरीज थी। नेटवेस्ट ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश ने वनडे मैच में हराया था।
इस मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के कार्यवाहक कप्तान जोश इंग्लिस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। ऐसे में बांग्लादेश की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और बोर्ड पर 284 रन लगा दिए। शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन पहला विकेट गिरने के बाद 94 रनों की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए तंजीद हसन तमीम और नजमुल हसन शंटो के बीच हुई थी। बाद में कुछ और साझेदारियां बांग्लादेश की टीम के लिए इस मैच में हुईं। मोसाद्देक हुसैन ने 70 गेंदों में नाबाद 86 रन बनाए, जबकि 86 गेंदों में 67 रनों की पारी शंटो ने खेली। तंजीद ने 54 रन बनाए। 31 रन तौहिद ह्रदॉय ने बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए नैथन एलिस ने 3 विकेट निकाले, जबकि 2-2 विकेट लियाम स्कॉट और मैट रेनशॉ को मिले।
वहीं, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम 285 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो शुरुआत अच्छी नहीं रही, क्योंकि पहला झटका कंगारू टीम को पहली गेंद पर लग गया था। यहां तक कि दो रन पर दो विकेट गिर गए थे। 42.2 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 9 विकेट खो दिए थे और 191 रन ही बनाए थे। इसके बाद बारिश की वजह से खेल नहीं हुआ तो डीएलएस मेथड से बांग्लादेश की टीम को 86 रनों से जीत मिल गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई वनडे मैच बांग्लादेश ने साल 2005 में कार्डिफ में जीता था।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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