'टी20 विश्व कप के बहिष्कार का फैसला खिलाड़ियों का था' बयान से पलट गया बांग्लादेश, अब क्या कहा?
बांग्लादेश के स्पोर्ट्स अडवाइजर आसिफ नजरुल ने मंगलवार को कहा था कि टी20 विश्व कप के बहिष्कार का फैसला बीसीबी और खिलाड़ियों का था। उन्होंने रिपोर्ट्स से कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों ने फैसला लिया था कि वे भारत में विश्व कप मैच नहीं खेलेंगे। एक दिन बाद ही वह अपने बयान से पलट गए हैं।
बांग्लादेश के स्पोर्ट्स अडवाइजर आसिफ नजरुल ने मंगलवार को कहा था कि टी20 विश्व कप के बहिष्कार का फैसला बीसीबी और खिलाड़ियों का था। उन्होंने रिपोर्ट्स से कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों ने फैसला लिया था कि वे भारत में विश्व कप मैच नहीं खेलेंगे। इससे पहले बांग्लादेश सरकार की तरफ से कहा गया था कि 'सुरक्षा चिंताओं' के मद्देनजर बॉयकॉट का फैसला उसकी तरफ से लिया गया है। नजरुल का बयान इसके ठीक उलट था। कन्फ्यूजन और आलोचनाओं की वजह से स्पोर्ट्स अडवाइजर को सिर्फ एक दिन में अपने बयान से पलटना पड़ गया।
सवाल उठे तो नजरुल को लेना पड़ा यू-टर्न
बयान पर उठते सवालों के बीच नजरुल ने बुधवार को सफाई देते हुए कबूल किया कि वह इस मुद्दे पर सही तरह से बात रखने में नाकाम रहे थे। उन्होंने कहा, ‘एक बार फिर मैं दृढ़ता के साथ कहता हूं कि विश्व कप में नहीं खेलने का फैसला सरकार का था।’
नजरुल ने कहा कि उनके पिछले बयान को गलत समझा गया। उन्होंने कहा कि बीसीबी के कार्यक्रम में उनसे ये पूछा गया कि क्या विश्व कप में नहीं खेलने का उन्हें कोई पछतावा है, न कि ये पूछा गया कि फैसला किसने लिया था।
नजरुल के मुताबिक सरकार ने जनवरी की शुरुआत में ही फैसला कर लिया था कि सुरक्षा चिंताओं की वजह से भारत में टीम नहीं भेजेगी। उन्होंने कहा कि वह खुद भी पिछले कई बयानों में ये बात स्पष्ट कर चुके हैं।
खिलाड़ियों और बोर्ड की तारीफ की
नजरुल ने ये भी कहा कि बोर्ड और खिलाड़ियों ने बिना कोई विरोध किए सरकार का फैसला स्वीकार किया। इसमें वित्तीय नुकसान का जोखिम था, विश्व कप मैच खेलने से वंचित हुए और संभावित प्रतिबंध का भी खतरा था। इसके बावजूद बोर्ड और खिलाड़ियों ने बिना कोई सवाल किए सरकार का फैसला स्वीकार किया।
बांग्लादेश के स्पोर्ट्स अडवाइजर ने कहा, 'फैसले के साथ खड़े होने का मुख्य श्रेय उनको (बोर्ड और खिलाड़ियों) ही जाता है।' उन्होंने 'राष्ट्रीय सुरक्षा और गरिमा के हित में' लिए गए फैसले का समर्थन करने के लिए खिलाड़ियों और अधिकारियों की तारीफ की।
मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज करने पर शुरू हुआ था विवाद
अपने तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स के स्क्वाड से रिलीज किए जाने के बाद बांग्लादेश ने भारत में टी20 विश्व कप के मैचों को खेलने से इनकार कर दिया था। उसने आईसीसी ने अपने मैच भारत से बाहर यानी सह-मेजबान श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की थी।
बांग्लादेश ने दावा किया था कि उसे भारत में अपने खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ, पत्रकारों और लोगों की सुरक्षा को खतरा है। आईसीसी ने इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एजेंसी के सर्वे का हवाला देते हुए बांग्लादेश की इस दलील को खारिज कर दिया लेकिन बीसीबी अपनी जिद पर अड़ा रहा। आईसीसी और बीसीबी के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई लेकिन बांग्लादेश अपने रुख पर अडिग रहा। उसके बाद आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह पर स्कॉटलैंड को विश्व कप में एंट्री दे दी।
