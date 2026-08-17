बांग्लादेश ने एशिया कप और एशियन गेम्स के लिए घोषित की टीम, किसे बनाया गया कप्तान?
बांग्लादेश ने दुबई, यूएई में आयोजित होने वाले एसीसी महिला एशिया कप 2026 और जापान में आयोजित होने वाले 20वें एशियाई खेलों के लिए टीम की घोषणा कर दी है। निगार सुल्ताना जोटी को एक बार फिर कप्तानी दी गई है।
बांग्लादेश ने दुबई, यूएई में आयोजित होने वाले एसीसी महिला एशिया कप 2026 और जापान में आयोजित होने वाले 20वें एशियाई खेलों के लिए टीम की घोषणा कर दी है। निगार सुल्ताना जोटी को एक बार फिर कप्तानी दी गई है। उन्होंने हाल ही में आयोजित हुए आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में टीम की कप्तानी की थी। उनकी अगुवाई वाली टीम ने पाकिस्तान और नीदरलैंड्स पर जीत हासिल की थी। वे एक बार फिर टीम की कप्तानी करेंगी। स्पिनर नाहिदा अख्तर बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान होंगी।
एशिया कप और एशियाई खेलों के लिए टीम:
निगार सुल्ताना जोटी (कप्तान), नाहिदा अख्तर (उप-कप्तान), दिलारा अख्तर, जुएरिया फिरदौस, शर्मिन अख्तर सुप्ता, सरमिन सुल्ताना, सोभना मोस्टोरी, शोर्ना अख्तर, रितु मोनी, फाहिमा खातून, राबेया खान, मारुफा अख्तर, सुल्ताना खातून, शंजीदा अख्तर मघला, फरिहा इस्लाम त्रिस्ना।
कुछ नए खिलाड़ियों को भी मिली है जगह
जाने-माने चेहरों के अलावा, सरमिन सुल्ताना को टीम में जगह दी गई है। उन्होंने इसी साल मई में अपना पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। वे शीर्ष क्रम की बल्लेबाज के रूप में खेलेंगी। सरमिन को वनडे का भी कुछ अनुभव है। उन्होंने 16 एकदिवसीय मैच खेले हैं। महिला टी20 विश्व कप के दौरान शीर्ष क्रम में अच्छी शुरुआत करने वाली शोभना मोस्तारी और जुएरिया फरदौस भी टीम का हिस्सा हैं। शोर्ना अख्तर, जिनकी नाबाद पारियों ने नीदरलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ टी20 विश्व कप की उन जीतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, टीम का हिस्सा हैं। जबकि रितु मोनी भी अपना सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंड प्रदर्शन देने के लिए तैयार होंगी। मरूफा अख्तर तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगी। मोनी और फरिहा त्रिसना उनका साथ देंगी।
बांग्लादेश का एशिया कप अभियान 31 अगस्त को इंडोनेशिया के खिलाफ शुरू होगा, जबकि 20वें एशियाई खेल 17 से 22 सितंबर, 2026 तक जापान के आइची-नागोया में आयोजित होने वाले हैं।
जानकारी के मुताबिक, महिला एशिया कप की शुरुआत 28 अगस्त से होगी। फाइनल मुकाबला 13 सितंबर को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इन 8 टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है। प्रत्येक ग्रुप में चार- चार टीमें हिस्सा लेंगी। इनमें से जो भी दो टीमें अपने ग्रुप में टॉप करेंगी उन्हें सेमीफाइनल के लिए चुना जाएगा। ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान के अलावा हांगकांग और थाईलैंड को जगह मिली है। वहीं ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई और इंडोनेशिया है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के फाइनल में पहुंचने के प्रबल आसार हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत और अब बांग्लादेश ने एशिया कप के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है। पूरा शेड्यूल नीचे दिया जा रहा है।
एशिया कप का पूरा शेड्यूल (भारतीय समयानुसार)
28 अगस्त थाईलैंड vs हांगकांग रात 8:00 बजे
29 अगस्त श्रीलंका vs यूएई रात 8:00 बजे
30 अगस्त भारत vs थाईलैंड रात 8:00 बजे
31 अगस्त बांग्लादेश vs इंडोनेशिया रात 8:00 बजे
1 सितंबर पाकिस्तान vs थाईलैंड रात 8:00 बजे
2 सितंबर श्रीलंका vs इंडोनेशिया रात 8:00 बजे
3 सितंबर भारत vs हांगकांग रात 8:00 बजे
4 सितंबर यूएई vs इंडोनेशिया रात 8:00 बजे
5 सितंबर भारत vs पाकिस्तान रात 8:00 बजे
6 सितंबर श्रीलंका vs बांग्लादेश रात 8:00 बजे
7 सितंबर पाकिस्तान vs हांगकांग रात 8:00 बजे
8 सितंबर बांग्लादेश vs यूएई रात 8:00 बजे
10 सितंबर पहला सेमीफाइनल रात 8:00 बजे
11 सितंबर दूसरा सेमीफाइनल रात 8:00 बजे
13 सितंबर फाइनल रात 8:00 बजे
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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