बांग्लादेश पर फिर जिम्बाब्वे से हार का खतरा, स्टार क्रिकेटर हुआ चोटिल, सब कुछ गंवाकर आएगी क्या पड़ोसी देश की टीम?
बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे तीसरे और आखिरी टी-20 मैच में नाहिद राणा के चोट के कारण ना खेलने से बांग्लादेश पर टी-20 सीरीज गंवाने का भी खतरा नजर आ रहा है। वनडे सीरीज और टेस्ट मैच पहले ही हार चुके हैं।
बांग्लादेश के तेज़ गेंदबाज़ नाहिद राणा साइड स्ट्रेन (पसलियों के पास की मांसपेशियों में खिंचाव) के कारण 19 जुलाई को ज़िम्बाब्वे के खिलाफ़ होने वाला टी 20 सीरीज़ का निर्णायक मैच नहीं खेल पाएंगे।
चोटिल राणा के दो से तीन हफ़्ते तक बाहर रहने की आशंका है, जिससे अगले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ शुरू होने वाले टेस्ट दौरे में उनके खेलने पर गंभीर संदेह पैदा हो गया है। उन्हें यह चोट ज़िम्बाब्वे के खिलाफ़ दूसरे टी 20 मैच के दौरान लगी थी। 23 वर्षीय तेज़ गेंदबाज़, जिन्होंने सीरीज़ के पहले मैच में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ टी 20 प्रदर्शन (4-26) किया था, दूसरे मैच में 2.3 ओवर फेंकने के बाद मैदान से बाहर चले गए थे; उन्होंने 1-15 के आंकड़े के साथ अपना स्पेल खत्म किया था। राष्ट्रीय चयन समिति के एक सदस्य ने शनिवार (18 जुलाई) को क्रिकबज़ को इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि वे उम्मीद कर रहे हैं कि सब ठीक हो और स्कैन रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, जिससे उनकी चोट की गंभीरता के बारे में साफ़ जानकारी मिल सकेगी। चयनकर्ता ने कहा, "वह (राणा) निश्चित रूप से ज़िम्बाब्वे के खिलाफ़ तीसरा टी 20 मैच नहीं खेल पाएंगे और हमें लगता है कि साइड स्ट्रेन से उबरने में कम से कम दो से तीन हफ़्ते लगेंगे।" उन्होंने कहा, "हम स्कैन रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सब ठीक हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ पहले टेस्ट से पहले हमारे पास अभी कुछ समय है।"
उन्होंने आगे कहा, "जिस तरह से वह अभी गेंदबाज़ी कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनका न खेल पाना एक बड़ा झटका होगा, इसलिए हम यह देखने का इंतज़ार कर रहे हैं कि चोट कितनी गंभीर है और उन्हें ठीक होने में असल में कितने दिन लगेंगे।" ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ डार्विन में 13 अगस्त से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए नाहिद का समय कम होता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए बांग्लादेश के टेस्ट कप्तान नजमुल हुसैन शांतो और राष्ट्रीय चयनकर्ता शनिवार को शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मिले। पता चला है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर राणा की उपलब्धता शुरू से ही चर्चा का विषय रही है, क्योंकि हाल के समय में वह बंगलादेश के तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण में एक अहम खिलाड़ी बनकर उभरे हैं।
डार्विन में सीरीज़ के पहले टेस्ट के बाद, दूसरा टेस्ट मैके में 22 अगस्त से शुरू होगा।
टी-20 सीरीज हारने का भी मंडरा रहा है खतरा
ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले फिलहाल बांग्लादेश की टीम जिम्बाब्वे दौरे पर है जहां 1 टेस्ट मैच, तीन मैचों की वनडे सीरीज और तीन ही मैचों की टी-20 सीरीज खेला जाना तय हुआ था। टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को ऐतिहासिक हार थमाई थी। इसके बाद वनडे में भी 2-0 से करारी शिकस्त दी है। तीन मैचों की टी-20 सीरीज के दो मैच खेले जा चुके हैं जिसमें सीरीज 1-1 से बराबर है। नाहिद राणा की अनुपस्थिति में बांग्लादेश की टीम पर आखिरी मैच में हारने और वनडे सीरीज और टेस्ट मैच गवाने के बाद टी-20 सीरीज गवाने का भी खतरा मंडराने लगा है। कल क्या होता है, देखते हैं। क्या नाहिद के बिना बांग्लादेश कम से कम टी-20 सीरीज जीतकर आएगी या जिम्बाब्वे से पूरी तरह पिट कर आएगी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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