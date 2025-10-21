BAN vs WI: वेस्टइंडीज ने वनडे क्रिकेट में रचा अनोखा इतिहास, 5 स्पिनर ने पहली बार किया ऐसा

संक्षेप: Bangladesh vs West Indies: वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में अनोखा इतिहास रचा। वेस्टइंडीज की ओर से 50 ओवर स्पिनर्स ने डाले। वनडे क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ है।

वेस्टइंडीज टीम फिलहाल बांग्लादेश दौरे पर है। दोनों टीमें तीन मैचों की वनडे सीरीज में आमने-सामने हैं। वेस्टइंडीज ने मंगलवार को बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में अनोखा इतिहास रच डाला। वेस्टइंडीज ने ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में टॉस गंवाने के बाद 50 ओवर पांच स्पिनरों से करवाए। वेस्टइंडीज एक वनडे पारी में स्पिनर्स से सभी 50 ओवर करवाने वाली पहली टीम बन गई है। बांग्लादेश ने 7 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाए।

वेस्टइंडीज ने श्रीलंका का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। इससे पहले, एक वनडे पारी में स्पिनर्स से सबसे ज्यादा ओवर डलवाने का रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम था। श्रीलंकाई टीम स्पिनर्स से 44 ओवर करवा चुकी है। श्रीलंका ने वनडे क्रिकेट में तीन बार ऐसा किया। श्रीलंका ने 1996 में वेस्टइंडीज, 1998 में न्यूजीलैंड और 2004 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध स्पिनर्स से 44 ओवर डलवाए।

वेस्टइंडीज की ओर से स्पिनर गुडाकेश मोती ने 10 ओवर में 65 रन देकर सर्वाधिक तीन विकेट चटकाए। अकील हुसैन ने अपने स्पैल में 41 रन दिए और दो विकेट झटके। एलिक अथानाजे ने महज 14 रन खर्च करने के बाद दो शिकार किए। वहीं, कप्तान रोस्टन चेज और खारी पियरे ने अपने 10-10 ओवर के स्पैल में क्रमश: 44 और 43 रन दिए लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं की।