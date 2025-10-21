Cricket Logo
BAN vs WI: वेस्टइंडीज ने वनडे क्रिकेट में रचा अनोखा इतिहास, 5 स्पिनर ने पहली बार किया ऐसा

संक्षेप: Bangladesh vs West Indies: वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में अनोखा इतिहास रचा। वेस्टइंडीज की ओर से 50 ओवर स्पिनर्स ने डाले। वनडे क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ है।

Tue, 21 Oct 2025 06:24 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
वेस्टइंडीज टीम फिलहाल बांग्लादेश दौरे पर है। दोनों टीमें तीन मैचों की वनडे सीरीज में आमने-सामने हैं। वेस्टइंडीज ने मंगलवार को बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में अनोखा इतिहास रच डाला। वेस्टइंडीज ने ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में टॉस गंवाने के बाद 50 ओवर पांच स्पिनरों से करवाए। वेस्टइंडीज एक वनडे पारी में स्पिनर्स से सभी 50 ओवर करवाने वाली पहली टीम बन गई है। बांग्लादेश ने 7 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाए।

वेस्टइंडीज ने श्रीलंका का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। इससे पहले, एक वनडे पारी में स्पिनर्स से सबसे ज्यादा ओवर डलवाने का रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम था। श्रीलंकाई टीम स्पिनर्स से 44 ओवर करवा चुकी है। श्रीलंका ने वनडे क्रिकेट में तीन बार ऐसा किया। श्रीलंका ने 1996 में वेस्टइंडीज, 1998 में न्यूजीलैंड और 2004 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध स्पिनर्स से 44 ओवर डलवाए।

वेस्टइंडीज की ओर से स्पिनर गुडाकेश मोती ने 10 ओवर में 65 रन देकर सर्वाधिक तीन विकेट चटकाए। अकील हुसैन ने अपने स्पैल में 41 रन दिए और दो विकेट झटके। एलिक अथानाजे ने महज 14 रन खर्च करने के बाद दो शिकार किए। वहीं, कप्तान रोस्टन चेज और खारी पियरे ने अपने 10-10 ओवर के स्पैल में क्रमश: 44 और 43 रन दिए लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं की।

मेजबान बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा रन सलामी बल्लेबाज सौम्या सरकार ने बनाए। उन्होंने 89 गेंदों में तीन चौकों और एक छक्के की मदद से 45 रनों की पारी खेली। कप्तान मेहदी हसन मिराज ने 58 गेंदों में 32 रन जुटाए, जिसमें एक चौका शामिल है। विकेटकीपर नूरुल हसन के बल्ले से 24 गेंदों में 23 रन निकले। नौवें नंबर पर उतरे रिशाद हुसैन ने बांग्लादेश को 200 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 14 गेंदों में तीन चौके और इतने ही छक्कों की बदौलत नाबाद 39 रन जोड़े।

मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
