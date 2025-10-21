BAN vs WI सुपर ओवर का कैसा रहा रोमांच? बांग्लादेश से सीरीज हारने से बाल-बाल बची वेस्टइंडीज

संक्षेप: BAN vs WI Super Over: वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में रोमांचक जीत हासिल की। ढाका में आयोजित मैच का नतीजा सुपर ओवर में निकला। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच मंगलवार को खेला गया दूसरा वनडे बेहद रोमांचक रहा। मैच का नतीजा सुपर ओवर में निकला। बांग्लादेश ने ढाका के शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में 213/7 का स्कोर बनाने के बावजूद वेस्टइंडीज के पसीने छुड़ा दिए। वेस्टइंडीज ने कप्तान शाई होप (67 गेंदों में 53) के अर्धशतक की बदौलत निर्धारित 50 ओवर 9 विकेट पर 213 रन बनाए। वेस्टइंडीज को अंतिम ओवर में जीत के लिए पांच रन चाहिए थे लेकिन सैफ हसन ने सिर्फ चार रन दिए। ऐसे में मैच सुपर ओवर में पहुंचा गया, जहां वेस्टइंडीज बाजी मारने में सफल रही। वेस्टइंडीज तीन मैचों की सीरीज हारने से बाल-बाल बची है। फिलहाल सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। जानिए, सुपर ओवर का रोमांच कैसा रहा?

वेस्टइंडीज सुपर ओवर बांग्लादेश के लिए सुपर ओवर में बॉलिंग पेसर मुस्तफिजुर रहमान ने की। वहीं, वेस्टइंडीज की ओर से बैटिंग करने शाई होप और शेरफेन रदरफोर्ड आए। होप ने पहली गेंद पर एक रन बनाया। गेंद इनसाइड एज लगने के बाद शॉर्ट फाइनल लेग की दिशा में गई। मुस्तफिजुर ने दूसरी गेंद पर रदरफोर्ड को आउट कर दिया। तीसरी गेंद पर ब्रैंडन किंग ने लॉन्ग ऑन के दाईं ओर पुल करके डबल निकाला। उन्होंने ऑफ स्टम्प के बाहर आई चौथी गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर भेजकर एक रन लिया। होप ने मुस्तफिज़ुर की पांचवीं गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में शॉट खेला और दो रन बटोरे। इसके बाद, होप ने शॉर्ट बॉल मिलने पर बल्ला घुमाया और गेंद किनारा लेकर शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर के ऊपर से निकल गई। वेस्टइंडीज ने सुपर ओवर में कुल 10 रन बनाए।