बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक लेकर भी अनजान थे रोमारियो शेफर्ड, बोले- मुझे तब तक पता नहीं था जब तक…

संक्षेप: रोमारियो शेफर्ड ने अपनी हैट्रिक की शुरुआत 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर नूरुल हसन को आउट करके की। इसके बाद उन्हें पारी का आखिरी ओवर डालने का मौका मिला, जहां पहली गेंद पर उन्होंने तंजीद हसन और शोरीफुल इस्लाम को अपना शिकार बनाकर हैट्रिक को अनजाम दिया।

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैच की टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला शुक्रवार, 31 अक्टूबर की रात चट्टोग्राम के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज रोमारियो शेफर्ड ने हैट्रिक लेकर धमाल मचाया। हालांकि हैट्रिक लेने के बाद भी उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने इस कारनामे को अनजाम दे दिया है जब तक टीम के साथी खिलाड़ियों ने उन्हें इस बारे में नहीं बताया। दरअसल, शेफर्ड ने दो अलग-अलग ओवर में अपनी हैट्रिक पूरी की थी, जिस वजह से उन्हें एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने हैट्रिक ले ली है। बता दें, रोमारियो शेफर्ड वेस्टइंडीज के लिए हैट्रिक लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने हैं। जेसन होल्डनर ऐसा करने वाले वेस्टइंडीज के पहले गेंदबाज थे।

रोमारियो शेफर्ड ने अपनी इस हैट्रिक का जश्न नहीं मनाया था, मैच के बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें इस हैट्रिक के बारे में पता था तो उन्होंने कहा, “नहीं, मुझे तब तक पता नहीं चला जब तक उन्होंने मुझे नहीं बताया कि मैंने हैट्रिक ली है और तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने हैट्रिक ली है। आप किसी टीम को मैच के अगले चरण में जाने से पहले मोमेंटम नहीं देना चाहते और मैंने आखिरी चरण में अच्छी गेंदबाजी की। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की वह शानदार थी, कप्तान रोस्टन ने नियंत्रण संभाला और युवा ऑगस्टे ने वाकई अच्छी बल्लेबाजी की, भविष्य उज्ज्वल दिख रहा है।”

बात मैच की करें तो, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी बांग्लादेश की टीम निर्धारित 20 ओवर में 151 के स्कोर पर सिमट गई। तंजीद हसन ने 89 रनों की शानदार पारी खेली, मगर उनके अलावा कोई बल्लेबाज 25 रन का आंकड़ा तक नहीं छू पाया। वहीं 9 बल्लेबाज तो सिंगल डिजिट पर ही अटक गए।