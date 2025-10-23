Cricket Logo
वेस्टइंडीज को स्पिन के जाल में फंसाकर बांग्लादेश ने वनडे सीरीज जीती, स्पिनरों का रहा दबदबा

संक्षेप: बांग्लादेश ने गुरुवार को वेस्टइंडीज को तीसरे वनडे में 179 रनों से करारी शिकस्त दी। 2024 के बाद बांग्लादेश ने पहली वनडे सीरीज जीती है। दोनों टीमें 27 अक्टूबर से टी20 सीरीज खेलेंगी।

बांग्लादेश ने स्पिनरों की मदद से गुरुवार को तीसरे और अंतिम वनडे में वेस्टइंडीज को 179 रन से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। इस तरह बांग्लादेश ने मार्च 2024 के बाद पहली वनडे सीरीज जीती। यह कैरेबियाई टीम के खिलाफ उसकी दूसरी सबसे बड़ी और अब तक की सबसे बड़ी जीत है। लेग स्पिनर रिशाद हुसैन ने 54 रन देकर तीन विकेट चटकाए, जिससे सीरीज में उन्होंने 12 विकेट झटके। यह किसी भी वनडे सीरीज में बांग्लादेश के किसी भी स्पिनर द्वारा लिए गए सबसे ज्यादा विकेट हैं। इससे वेस्टइंडीज की टीम 30.1 ओवर में 117 रन पर ढेर हो गई।

बाएं हाथ के स्पिनर नासुम अहमद ने भी 11 रन देकर तीन विकेट लिए और शीर्ष क्रम को झकझोर दिया, जबकि ऑफ स्पिनर मेहदी हसन मिराज और बाएं हाथ के तनवीर इस्लाम ने दो-दो विकेट लिए। टीम के एकमात्र तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को गेंदबाजी भी नहीं करनी पड़ी।

इससे पहले कप्तान मेहदी हसन मिराज ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सलामी बल्लेबाज सैफ हसन और सौम्य सरकार ने 176 रन की साझेदारी करके टीम को ठोस शुरुआत दिलाई। सरकार ने 86 गेंद में सात चौकों और चार छक्कों की मदद से 91 रन की पारी खेली जबकि हसन 72 गेंद में छह चौके और इतने ही छक्के लगाकर 80 रन बनाकर आउट हुए। इससे बांग्लादेश ने आठ विकेट पर 296 रन बनाए।

अकील हुसैन ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 41 रन देकर चार विकेट लिए। उन्होंने दूसरे मैच में वेस्टइंडीज को सुपर ओवर में जीत दिलाकर श्रृंखला 1-1 से बराबर कराई थी। नजमुल हुसैन शांटो ने भी 55 रन का योगदान दिया। दोनों टीमें अब चटगांव में 27 अक्टूबर से टी20 सीरीज खेलेंगी।

