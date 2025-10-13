Cricket Logo
BAN vs SA: बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप 2025 में जीता हुआ मैच गंवाया, साउथ अफ्रीका की अटक गई थीं सांसें

Bangladesh Women vs South Africa Women: साउथ अफ्रीका ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ रोमांचक जीत हासिल की। विशाखापट्टनम में मैच का रिजल्ट तीन गेंद बाकी रहते निकला।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 10:55 PM
बांग्लादेश ने सोमवार को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में जीता हुआ मैच गंवा दिया। साउथ अफ्रीका ने 233 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए तीन विकेट से रोमांचक जीत हासिल की। विशाखापट्टनम में मैच का रिजल्ट तीन गेंद बाकी रहते निकला। साउथ अफ्रीका की सांसें अटक गई थीं क्योंकि उसके पांच विकेट सिर्फ 78 रन पर गिर गए थे। ऐसे में मारिजैन कप्प और क्लो ट्राइऑन ने मोर्चा संभाला। दोनों ने अर्धशतक जमाए। ट्राइऑन प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गईं। साउथ अफ्रीका ने टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक लगाई है जबकि बांग्लादेश ने लगातार तीसरे मैच में हार का मुंह देखा।

लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की शुरुआत खराब रही। ताजामिन ब्रिट्स बगैर खाता खोले दूसरे ओवर में पवेलियन लौटीं। कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट (31) ने एनेके बॉश (28) के साथ 55 रनों की साझेदारी की। दोनों ने 16वें ओवर में अपना विकेट गंवाया। वोल्वार्ड्ट रनआउट हुईं। एनेरी डर्कसन (2) और विकेटकीपर सिनालो जाफ्ता (4) का बल्ला नहीं चला, जिससे साउथ अफ्रीकी पारी लड़खड़ा गई। मारिजैन और ट्राइऑन ने छठे विकेट के लिए 85 रनों की पार्टनरशिप की और साउथ अफ्रीका की वापसी कराई। मारिजैन 71 गेंदों में 56 रन बनाने के बाद 41वें ओवर में आउट हुईं। उन्होंने चार चौके और एक छक्का लगाया। लग रहा था कि ट्राइऑन जिताकर लौटेंगी मगर वह 45वें ओवर में रनआउट हुईं।

ट्राइऑन ने 69 गेंदों में 62 रन जोड़े, जिसमें 6 चौके और एक छक्का है। उन्होंने नादिन डी क्लर्क (29 गेंदों में नाबाद 37, चार चौके, एक सिक्स) के संग सातवें विकेट के लिए 35 रनों की पार्टनरशिप की। साउथ अफ्रीका को अंतिम पांच ओवर में 35 रनों की जरूरत थी और नादिन ने बखूबी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने मसाबाता क्लास (13 गेंदों में नाबाद 10) के साथ आठवें विकेट के लिए 37 रनों की अटूट साझेदारी की। नाहिदा अख्तर अंतिम ओवर में 8 रन डिफेंड नहीं कर सकी। नादिन ने पहली गेंद पर चौका और तीसरी गेंद पर छक्का लगाकर साउथ अफ्रीका को जीत की दहलीज पार कराई। बांग्लादेश के लिए नाहिद ने दो, रबेया खान,रितु मोनी और फाहिमा खातून ने एक-एक विकेट झटका।

इससे पहले, बांग्लादेश ने टॉस जीतने के बाद निर्धारित 50 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 232 रन जुटाए। पहले बल्लेबाजी चुनने वाली बांग्लादेश के बल्लेबाजों का खराब फॉर्म जारी रहा और कोई भी साउथ अफ्रीका की गेंदबाजों को खुलकर खेल नहीं सकीं। बल्लेबाजों पर दबाव का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश की पारी का पहला चौका छठे ओवर में लगा जब मसाबाता क्लास की गेंद पर फरजाना हक ने गेंद को मिडआफ में खेलकर सीमारेखा पर पहुंचाया। वहीं, पारी का पहला छक्का 42वें ओवर में शोरना अख्तर ने स्पिनर ट्रायोन को जड़ा । यही नहीं 19वें से 24वें ओवर के बीच सिर्फ नौ रन बने।

हालांकि, शोरना अख्तर ने अच्छी बल्लेबाजी की। उन्होंने बांग्लादेश के लिए सबसे तेज वनडे अर्धशतक (35 गेंद में) लगाया। उन्होंने नाबाद 51 रनों की पारी में तीन चौके और इतने ही छक्के लगाए। एक समय लग रहा था कि बांग्लादेश टीम 200 रन तक भी नहीं पहुंच सकेगी लेकिन शोरना ने आखिरी पांच ओवरों में तस्वीर बदल दी। शर्मिन अख्तर (77 गेंदों में 50, चार चौके) ने भी अर्धशतक जड़ा। ओपनर फरगाना हक ने 30 और कप्तान निगार सुल्ताना ने 32 रनों का योगदान दिया। साउथ अफ्रीका के लिएनॉनकुलुलेको म्लाबा ने दो, नादिन और ट्राइऑन ने एक-एक विकेट चटकाया। साउथ अफ्रीकी टीम अब अंक तालिका में भारत को चौथे स्थान पर धकेल कर तीसरे स्थान पर आ गई है। उसके चार मैचों में छह अंक हैं। भारत के चार मैचों में चार अंक है। ऑस्ट्रेलिया चार मैचों में सात अंक लेकर शीर्ष पर और इंग्लैंड तीनों मैच जीतकर छह अंक के साथ दूसरे स्थान पर है।

मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है।
