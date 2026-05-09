ब्रॉडकास्टर से हुई बड़ी चूक, पाकिस्तान-बांग्लादेश टेस्ट मैच में दिखने लगा भारतीय खिलाड़ियों का नाम
पाकिस्तान और बांग्लादेश मैच के दौरान ब्रॉडकास्टर ने गलती से पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन की जगह भारतीय टीम का स्कोरकार्ड दिखाया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही।
पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच ढाका में खेला जा रहा है। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए पहली पारी में 413 रन बनाए। इसके जवाब में पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर ने शानदार प्रदर्शन किया है और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक एक विकेट खोकर 179 रन बना लिए हैं। वहीं मैच के दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हो रहे मैच के कवर कर रहे ब्रॉडकास्टर से बहुत बड़ी गलती हुई। जिसकी वजह से भारतीय टीम के खिलाड़ी चर्चा में आ गए हैं। ढाका में पहले टेस्ट मैच के दौरान ब्रॉडकास्टर ने गलती से पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन की जगह भारतीय टीम का स्कोरकार्ड दिखा दिया। सोशल मीडिया पर मैच की ये तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं और फैंस कह रहे कि ब्रॉडकास्टर भारत के कंटेट को कॉपी कर रहे।
ये घटना मैच में टॉस के दौरान हुई। पाकिस्तान ने शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी। जिसके बाद ब्रॉडकास्टर्स को पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन दिखानी थी, लेकिन गलती से उन्होंने भारत का स्कोरकार्ड दिखा दिया, जिसमें रोहित शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और मुकेश कुमार जैसे खिलाड़ी शामिल थे। ब्रॉडकास्टर द्वारा इस चूक का वीडियो सोशल मीडिया से हट गया है लेकिन यूजर ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। हालांकि अभी तक ब्रॉडकास्टर की तरफ से इस गलती को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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