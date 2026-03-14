पाकिस्तानी खिलाड़ी की हरकत पर भड़के लिटन दास, बोले- यहां कोई चैरिटी लीग खेलने नहीं आया है
लिटन दास का कहना है कि यह एक इंटरनेशनल मैच है, जो नियमों के अंतरगत होगा उनकी टीम वह करेगी, यहां कोई चैरिटी लीग खेलने नहीं आया है। सलमान आगा ने रनआउट होने के बाद मैदान पर अपना गुस्सा जाहिर किया था, जिसके बाद लिटन दास भी भड़क गए थे।
बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान दूसरे वनडे के दौरान सलमान आगा के विवादित रन आउट ने सुर्खियां बटोरी हुई है। इस बीच बांग्लादेश के प्लेयर लिटन दास ने मैदान के बाहर भी अपना गुस्सा जाहिर किया है। लिटन दास का कहना है कि यह एक इंटरनेशनल मैच है, जो नियमों के अंतरगत होगा उनकी टीम वह करेगी, यहां कोई चैरिटी लीग खेलने नहीं आया है। सलमान आगा ने रनआउट होने के बाद मैदान पर अपना गुस्सा जाहिर किया था, जिसके बाद लिटन दास भी भड़क गए थे। हालांकि मोहम्मद रिजवान ने उन्हें शांत करा दिया था।
लिटन दास ने मैच के बाद कहा, "सबसे पहली बात, कोई भी यहां चैरिटी लीग खेलने नहीं आया था; यह एक इंटरनेशनल मैच है।”
उन्होंने आगे कहा, “चूंकि यह आउट नियमों के दायरे में है, इसलिए मुझे किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लगता कि खेल भावना से कोई समझौता हुआ है। हर किसी को अपनी निजी राय रखने का हक है। लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर, हमें यही लगा कि आउट तो आउट ही होता है।”
कैसे सलमान आगा हुए थे रन आउट?
सलमान अली आगा के रन आउट की घटना पाकिस्तान की पारी के 39वें ओवर की है। यह ओवर बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज कर रहे थे। ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद रिजवान ने सीधा शॉट खेला जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े सलमान आगा की तरफ गया। मेहदी हसन मिराज गेंद की तरफ गए और सलमान अली आगा से भिड़ गए। जैसे ही मेहदी हसन मिराज ने गेंद उठाई तो उन्होंने पाया कि पाकिस्तानी खिलाड़ी अभी भी क्रीज के बाहर है, तो उन्होंने रन आउट कर अंपायर से अपील की।
सलमान अली आगाज का इस समय कहना था कि वह गेंदबाज से हुए टकराव के कारण समय रहते क्रीज के अंदर नहीं पहुंच पाए, हालांकि बांग्लादेश अपने फैसले से पीछे नहीं हटा। जब थर्ड अंपायर तक यह फैसला पहुंचा तो उन्होंने भी इसे नियमों के अंतरगत आउट दिया।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें