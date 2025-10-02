BAN vs PAK 3rd Match Bangladesh beat Pakistan in ICC Womens World Cup 2025 3rd Match by 7 wickets भारत मुकाबले से पहले ही पाकिस्तान ने घुटने टेके, बांग्लादेश ने पहले मुकाबले में 7 विकेट से धोया, Cricket Hindi News - Hindustan
भारत मुकाबले से पहले ही पाकिस्तान ने घुटने टेके, बांग्लादेश ने पहले मुकाबले में 7 विकेट से धोया

बांग्लादेश ने 130 रन का लक्ष्य 113 गेंद बाकी रहते 31.1 ओवर में तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया। पाकिस्तान को अब रविवार को भारत से खेलना है जिसने पहले मैच में श्रीलंका को 59 रन से हराया है।

Thu, 2 Oct 2025 09:40 PM
बांग्लादेश ने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को सात विकेट से हराया। पाकिस्तान की टीम आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के अपने पहले मैच में 38.3 ओवर में 129 रन ही बना सकी। इसके जवाब में बांग्लादेश ने 31.3 ओवर में 3 विकेट पर 131 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। बांग्लादेश की ओर से रूबिया ने 77 गेंद में आठ चौकों की मदद से नाबाद 54 रन बनाये। मोस्टरी 24 रन बनाकर नाबाद लौटीं। पाकिस्तान की ओर से फातिमा, बैग और रमीन ने 1-1 विकेट लिया।

बांग्लादेश ने सलामी बल्लेबाज फरजाना हक और शरमीन अख्तर के विकेट जल्दी गंवा दिये जिसके बाद रूबिया ने शुरू में संभलकर खेला । एक बार क्रीज पर जमने के बाद उन्होंने खुलकर स्ट्रोक्स लगाये। उन्होंने 19वें ओवर में पाकिस्तान की अनुभवी स्पिनर नशरा संधू को तीन चौके लगाकर पाकिस्तान को पूरी तरह से दबाव में ला दिया ।

इससे पहले बांग्लादेश के गेंदबाजों ने अनुशासित प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 38 . 3 ओवर में 129 रन पर समेट दिया । बांग्लादेश के लिये 20 वर्ष की तेज गेंदबाज मारूफा अख्तर ने 31 रन देकर दो विकेट लिये । उन्होंने पहले ही ओवर में सलामी बल्लेबाज ओमाइमा सोहेल और दिग्गज बल्लेबाज सिदरा अमीन को खाता खोले बिना ही आउट करके पाकिस्तान को करारे झटके दिये । पाकिस्तान का स्कोर पहले ओवर के बाद दो रन पर दो विकेट था ।

बायें हाथ की स्पिनर नाहिदा अख्तर ने 19 रन देकर दो विकेट चटकाये। उन्होंने सलामी बल्लेबाज मुनीबा अली (17) और रमीन शमीम (23) को पावरप्ले के ओवरों के ठीक बाद पवेलियन भेजा। पाकिस्तान का स्कोर पावरप्ले के ओवरों के बाद दो विकेट पर 41 रन था।

अपने करियर का 27वां वनडे खेल रही मारूफा ने नई गेंद से कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने पहले भीतर की ओर आती फुललैंग्थ गेंद पर ओमाइमा का लेग स्टम्प उखाड़ दिया और अगली गेंद पर सिदरा का कीमती विकेट लिये। फॉर्म में चल रही सिदरा शॉट लगाने की कोशिश में चूकी और गेंद उनके लेग स्टम्प पर जा लगी।

पाकिस्तान की दूसरी सलामी बल्लेबाज मुनीबा ने चौथे ओवर में स्पिनर निशिता अख्तर निशि को दो चौके लगाये लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल सकी। पाकिस्तान का स्कोर तीन विकेट पर 44 रन हो गया। रमीन शमीम भी दो ओवर बाद आउट हो गई। पाकिस्तान का स्कोर 14वें ओवर के बाद चार विकेट पर 47 रन था । पाकिस्तान के विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे और बांग्लादेश के गेंदबाजों को कोई डटकर नहीं खेल सका। पाकिस्तान ने 100 रन 30वें ओवर में पूरे किये। पाकिस्तान की पूरी पारी में 14 चौके लग सके जिनमे से चार पावरप्ले में लगे।

