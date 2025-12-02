बांग्लादेश ने जीती टी20 सीरीज, तीसरे मैच में आयरलैंड को 8 विकेट से रौंदा
बांग्लादेश ने आयरलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले में एकतरफा प्रदर्शन करते हुए 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की और सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया।
तंजीद हसन के रिकॉर्ड पांच कैच और नाबाद 55 रन की बदौलत बांग्लादेश ने तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में मंगलवार को आयरलैंड को आठ विकेट से हराकर तीन मैच की सीरीज 2-1 से जीत ली। आयरलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 117 रन पर ढेर हो गई जिसके जवाब में बांग्लादेश ने 13.4 ओवर में दो विकेट पर 119 रन बनाकर जीत दर्ज की। तंजीद इस दौरान किसी टी20 मैच में पूर्ण टेस्ट सदस्य की ओर से पांच कैच लेने वाले पहले क्रिकेटर बने। उन्होंने आयरलैंड के अंतिम पांच बल्लेबाजों से कैच पकड़े। इनमें से चार कैच उन्होंने लॉन्ग ऑन पर पकड़े।
बांग्लादेश ने लक्ष्य का पीछा करते हुए सैफ हसन (19) और कप्तान लिटन दास (07) के विकेट जल्दी गंवा दिए लेकिन तंजीद और परवेज हुसैन (नाबाद 33) ने तीसरे विकेट के लिए 50 गेंद में 73 रन की अटूट साझेदारी करके टीम को जीत दिला दी। सैफ हसन ने 14 गेंद में 19 रन बनाए। तंजीद हसन ने 36 गेंद में 55 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 4 चौके और तीन छक्के लगाए। इमॉन 26 गेंद में 33 रन बनाकर नाबाद लौटे।
इससे पहले आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाजों ने इस फैसले को गलत साबित कर दिया। लगातार अंतराल पर विकेट गिरने के कारण आयरलैंड की टीम 19.5 ओवर में सिर्फ 117 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। आयरलैंड की ओर से सलामी बल्लेबाज और कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने सर्वाधिक 38 रन बनाए। उनके अलावा कोई अन्य बल्लेबाज 20 रन के आंकड़े को भी नहीं छू पाया।
बांग्लादेश के लिए युवा लेग स्पिनर रिशाद हुसैन और अनुभवी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3-3 विकेट लिए। मुस्तफिजुर रहमान ने मात्र 11 रन दिए और इस प्रदर्शन के साथ ही वह T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में न्यूजीलैंड के ईश सोढ़ी (157 विकेट) को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।