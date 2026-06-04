ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले बांग्लादेश को शॉन टेट ने दिया झटका, समय से पहले छोड़ा तेज गेंदबाजी कोच का पद
शॉन टेट ने गुरुवार को बांग्लादेश क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनका कार्यकाल 2027 तक था लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले ही पद छोड़ने का फैसला किया है।
बांग्लादेश क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाजी कोच शॉट टेट ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश के तेज गेंदबाजी कोच शॉन टेट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह पहले ही कह चुके है कि वे इस पद पर आगे काम नहीं करेंगे। बांग्लादेश के पूर्व तेज गेंदबाज तल्हा जुबैर ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए अंतरिम पेस बॉलिंग कोच के रूप में टीम के साथ जुड़ने वाले हैं।
टेट ने इस्तीफा देने की वजह नहीं बताई
क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार शॉट टेट ने कहा, "हां, मैंने इस्तीफा दे दिया है।" लेकिन उन्होंने इसके बारे में और कुछ नहीं बताया। टेट का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ अनुबंध 2027 वनडे विश्व कप तक था। उन्होंने मई 2025 में टीम जॉइन की थी और बांग्लादेश के साथ उनका कार्यकाल बेहद सफल रहा। युवा तेज गेंदबाज नाहिद राणा को तराशने में उनकी भूमिका की तारीफ हुई है।
नाहिद अपनी जबरदस्त रफ्तार की वजह से हाल के सालों में बांग्लादेश क्रिकेट के सबसे उभरते सितारों में से एक बन गए हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक सूत्र ने पुष्टि की है कि शॉन टेट ने बोर्ड को अपना इस्तीफा पहले ही दे दिया था। उनके जाने के पीछे मुख्य कारण पारिवारिक बताए जा रहे हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले ट्रेनिंग कैंप में शामिल होने का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन अब यह अनिश्चित है कि वे रिपोर्ट करेंगे या नहीं।
ऑस्ट्रेलिया 9 से 21 जून तक छह मैचों की सफेद गेंद सीरीज के लिए बांग्लादेश का दौरा करेगा। तीन एकदिवसीय मैच ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 9, 11 और 14 जून को खेले जाएंगे।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दो वनडे मैचों के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में ऑलराउंडर मोसद्देक हुसैन चार साल बाद वापसी कर रहे हैं। वहीं विकेटकीपर-बल्लेबाज काजी नुरुल हासन भी टीम में लौटे हैं। उन्होंने अफीफ हुसैन और महिदुल इस्लाम अंकन की जगह ली है।
बांग्लादेश की टीम इसके बाद जिम्बाब्वे का दौरा करेगी। दोनों टीमें दो जगहों पर एक टेस्ट, तीन वनडे और तीन टी20 मैच खेलेंगी। बांग्लादेश सबसे पहले एक अकेला टेस्ट मैच खेलेगा, जो 28 जून को हरारे में शुरू होगा। पिछली बार (2025) जब वे किसी टेस्ट सीरीज में आमने-सामने हुए थे, तो जिम्बाब्वे ने एक यादगार जीत हासिल की थी, जिसके बाद बंगलादेश ने वापसी करते हुए सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया था। इसके बाद दोनों टीमें तीन मैचों की वनडे सीरीज में हिस्सा लेंगी, जो 6, 9 और 11 जुलाई को उसी जगह पर खेली जाएगी।
पहले दो वनडे के लिए बांग्लादेश टीम
मेहदी हसन मिराज (कप्तान), सौम्या सरकार, सैफ हसन, तन्जीद हसन, नजमुल हुसैन शान्तो, तौहीद हृदय, लिटन दास, मोसद्देक हुसैन सैकत, काजी नुरुल हासन सोहन, रिशाद हुसैन, तनवीर इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान, तास्कीन अहमद, शोरिफुल इस्लाम और नाहिद राना।
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