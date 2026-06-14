बांग्लादेश में ऑस्ट्रेलिया की इज्जत एक विकेट से लुटने से बची, आखिरी वनडे में कूपर कोनोली ने किया कमाल

बांग्लादेश में ऑस्ट्रेलिया ने एक विकेट से अपनी इज्जत लुटने से बचा ली। ऑस्ट्रेलियाई टीम अगर आखिरी वनडे में जीत हासिल नहीं करती तो सीरीज में सूपड़ा साफ हो जाता। कूपर कोनोली ने कमाल कर दिया।

सलामी बल्लेबाज कूपर कोनोली बेहतरीन शतक से ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को तीसरे और आखिरी वनडे में बंगलादेश को एक विकेट से हराकर अपना सम्मान बचा लिया। बंगलादेश ने यह मैच हारने के बावजूद तीन मैचों की सीरीज 2-1 से जीती। बंगलादेश ने ढाका के मैदान पर 50 ओवर में पांच विकेट पर 274 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 49.3 ओवर में नौ विकेट पर 277 रन जुटाकर रोमांचक जीत हासिल की। प्लेयर ऑफ द मैच कूपर कोनोली ने एकतरफा मुकाबला करते हुए 134 गेंदों पर 13 चौकों और छह छक्कों की मदद से शानदार 149 रन बनाए। वह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। ऑस्ट्रेलिया ने जीत के साथ वनडे सीरीज खत्म की और बंगलादेश को क्लीन स्वीप करने से रोककर अपनी इज्जत बचा ली। मेजबान टीम ने बारिश से प्रभावित शुरुआती दो मैच जीते थे।

कॉनली-लाबुशेन की अहम साझेदारी लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स ने तेज शुरुआत की, लेकिन साझेदारी टूटने के बाद पारी की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई। जोश इंग्लिस (21) और मैथ्यू रेनशॉ (0) जल्दी-जल्दी आउट हो गए जबकि एलेक्स कैरी (8) कोई खास योगदान नहीं दे पाए। कूपर कोनोली और मार्नस लाबुशेन (29) के बीच 64 रनों की अहम साझेदारी से टीम को संभलने में मदद मिली, जिससे लक्ष्य का पीछा करने की गति स्थिर हुई। इसके बाद कैमरून ग्रीन (27) ने भी अच्छा साथ दिया। दूसरे छोर पर विकेट गिरते रहे, लेकिन कोनोली बिना घबराए खेलते रहे। उन्होंने लगातार बाउंड्री लगाई और ऑस्ट्रेलिया को जीत की राह पर बनाए रखा। वह 49वें ओवर में आउट हुए। एडम जम्पा (नाबाद 4) ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई।

शोरिफुल इस्लाम ने छह विकेट चटकाए शोरिफुल इस्लाम की शानदार गेंदबाजी और लगातार कोशिशों के बावजूद, कोनोली का बेहतरीन शतक निर्णायक साबित हुआ और उनके प्रदर्शन पर भारी पड़ा। शोरिफुल इस्लाम ने 48 रन देकर छह विकेट लिए। इससे पहले तौहीद हृदोय (83), मोसद्दक हुसैन (नाबाद 56) और लिटन कुमार दास (नाबाद 58) की शानदार पारियों के दम पर बंगलादेश ने पांच विकेट पर 274 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। बंगलादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया फैसला किया था। बल्लेबाजी करने उतरी बंगलादेश की शुरुआत अच्छी नहीं हुई और उसने 61 रन के स्कोर तक अपने तीन विकेट गंवा दिये। सौम्य सरकार (दो), तंजिद हसन (19) और कप्तान नजमुल शांतो (24) रन बनाकर आउट हुए।