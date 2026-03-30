पाकिस्तान में बॉल टेंपरिंग कांड! कैसे होती है बॉल से छेड़-छाड़; सबसे ज्यादा चर्चित रहे हैं ये तरीके

पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान फखर जमन ने बॉल के साथ छेड़छाड़ की। अंपायरों को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लिया। पहले तो गेंद बदली गई, साथ ही टीम पर 5 रन की पेनेल्टी लगाई गई।

बॉल टेंपरिंग…क्रिकेट की दुनिया में इसे सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। आईसीसी ने इसको लेकर काफी सख्त नियम बनाए हुए हैं। इसको लेकर ताजा घटना पाकिस्तान से सामने आई है। पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान फखर जमन ने बॉल के साथ छेड़छाड़ की। अंपायरों को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लिया। पहले तो गेंद बदली गई, साथ ही टीम पर 5 रन की पेनेल्टी लगाई गई। यह तो हुई मैच की बात, अब मैच के बाद इस कांड में शामिल खिलाड़ियों पर बैन भी लगाया जा सकता है। साथ ही उनकी पूरी मैच फीस भी कटेगी। स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर और कैमरन बेनक्रॉफ्ट की 2018 वाली बॉल टेंपरिंग तो हर किसी को याद होगी। वॉर्नर-स्मिथ पर एक-एक साल का तो बेनक्रॉफ्ट पर 9 महीने का बैन लगा था। आईए जानते हैं बॉल टेंपरिंग क्या होती है और कैसे इस खिलाड़ी अंजाम देते हैं।

क्या होती है बॉल टेंपरिंग बॉल टेंपरिंग का मतलब होता है बॉल के साथ छेड़छाड़ करना। मैच जीतने के लिए कई मौकों पर टीमें इसे अंजाम देती है। जब बैटिंग टीम हावी होती है या फिर कंडीशन फील्डिंग टीम को सपोर्ट नहीं कर रही होती तो टीमें बॉल के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ताकि बॉल को अधिक स्विंग या रिवर्स स्विंग मिले।

कितने प्रकार की होती है बॉल टेंपरिंग बॉल टेंपरिंग दो प्रकार की होती है। पहला गेंद को एक तरफ से चमकाना। टीमें बॉल की एक साइड की चमक को बरकरार रखने के लिए तरह-तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि गेंद को मूमेंट मिल सके। वहीं दूसरा तरीका गेंद को रफ बनाना होता है। इसके लिए खिलाड़ी अलग-अलग तरीके से गेंद की एक ही साइड को खुरचते हैं।

सबसे ज्यादा चर्चित हैं बॉल टेंपरिंग के ये तरीके गेंद की चमक एक तरफ बरकरार रखने के लिए टीमें थूक और पसीने का इस्तेमाल कर सकती है। यह एकदम लीगल है। हालांकि कोविड-19 के बाद आईसीसी ने थूक पर बैन लगा दिया है। अब इंटरनेशनल मैचों में खिलाड़ी सिर्फ पसीने का ही इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसके अलावा फील्डिंग टीम के खिलाड़ी वैसलीन, बॉडी लोशन, सन-टैन लोशन, हेयर जेल या फिर टॉफियों का इस्तेमाल करते हैं। फील्डिंग कर रहे खिलाड़ी या तो अपने शरीर पर बॉडी लोशन लगाकर आते हैं जो समय समय पर गेंद पर लगाया जाता है ताकि गेंद चमकती रहे। वहीं लिप-बाम और हेयर जेल का इस्तेमाल भी इसी तरीके से होता है।