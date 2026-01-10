बैलेंस तो खत्म नहीं हो गया! PSL टीम ऑक्शन के दौरान वसीम अकरम ने किसके मजे ले लिए?
अकरम ने अपने चिर-परिचित मजाकिया अंदाज से नीलामी के तनावपूर्ण माहौल को जीवंत बना दिया। जब पाकिस्तान की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी Jazz के प्रतिनिधियों ने बोली लगाने में सक्रियता नहीं दिखाई, तो अकरम ने उन पर चुटकी लेते हुए पूछा, कहीं आपका 'बैलेंस' तो खत्म नहीं हो गया?
पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के फैंस के लिए साल 2026 का सीजन एक ऐतिहासिक बदलाव लेकर आ रहा है। इस प्रतिष्ठित टी20 लीग में अब टीमों की संख्या छह से बढ़कर आठ होने जा रही हैं। हाल ही में संपन्न हुई नीलामी प्रक्रिया में सियालकोट और हैदराबाद के रूप में दो नई फ्रेंचाइजी को लीग का हिस्सा बनाया गया है।
नीलामी और भारी निवेश
लीग के इस विस्तार में बड़े पैमाने पर निवेश देखा गया है। सियालकोट की टीम को OZ डेवलपर्स ने लगभग 58.38 करोड़ रुपये में खरीदा है, जबकि हैदराबाद की टीम को अमेरिका स्थित FKS ग्रुप ने करीब 55.57 करोड़ रुपये की बोली लगाकर अपना बनाया है। जानकारी के अनुसार, इन दोनों नई टीमों को शामिल करने के लिए कुल 12.75 मिलियन डॉलर का निवेश किया गया है।
वसीम अकरम का मजाकिया अंदाज
इस महत्वपूर्ण नीलामी प्रक्रिया का संचालन महान क्रिकेटर वसीम अकरम ने किया। अकरम ने अपने चिर-परिचित मजाकिया अंदाज से नीलामी के तनावपूर्ण माहौल को जीवंत बना दिया। जब पाकिस्तान की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी 'Jazz' के प्रतिनिधियों ने बोली लगाने में सक्रियता नहीं दिखाई, तो अकरम ने उन पर चुटकी लेते हुए पूछा, "कहीं आपका 'बैलेंस' तो खत्म नहीं हो गया?" उनकी इस टिप्पणी पर वहां मौजूद सभी लोग ठहाके लगाने लगे और गंभीर माहौल काफी हल्का हो गया।
मुल्तान सुल्तांस की नई रणनीति
बता दें कि इस बार मुल्तान सुल्तांस की स्थिति भी चर्चा का विषय रही। इस साल इस टीम का मैनेजमेंट खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) संभालेगा और सीजन के अंत में इसे दोबारा नीलाम किया जाएगा। मुल्तान के पूर्व मालिक अली तरीन ने फिलहाल नई टीमों की बोली से दूरी बनाई, लेकिन सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि जब उनकी पुरानी टीम मुल्तान दोबारा बिक्री के लिए आएगी, तो वे उसे फिर से खरीदने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि दक्षिण पंजाब उनके दिल के करीब है।
26 मार्च से शुरू होगा पीएसएल
पाकिस्तान सुपर लीग का नया सीजन 26 मार्च से शुरू होने जा रहा है जो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक बड़ा कदम है। आठ टीमों के प्रतिस्पर्धा में आने से न केवल लीग का रोमांच बढ़ेगा, बल्कि कई युवा पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय दिग्गजों के साथ खेलकर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक बड़ा वैश्विक मंच प्राप्त होगा।