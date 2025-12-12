बहरीन के डाउद ने टी20 मैच में झटके 7 विकेट, ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे बॉलर बने
तेज गेंदबाज अली दाऊद ने भूटान के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में 7 विकेट लेने का अविश्वसनीय कारनामा किया, जिससे वह टी20I में ऐसा करने वाले दुनिया के केवल दूसरे पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं।
बहरीन के तेज गेंदबाज अली दाऊद ने शुक्रवार को इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया है। भूटान के गेनलेफू इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में भूटान के खिलाफ चल रही 5 मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मैच में 33 वर्षीय अली दाऊद ने अपने करियर का सबसे बेहतरीन और ऐतिहासिक स्पेल फेंकते हुए सिर्फ 19 रन देकर 7 विकेट हासिल किए। यह स्पेल अब पुरुष टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन बन गया है। स्याजरुल इद्रुस ने आठ रन देकर सात विकेट लिए थे।
अली दाऊद का यह असाधारण प्रदर्शन इसलिए भी खास है क्योंकि वह मलेशिया के स्याजरुल इद्रुस के बाद पुरुष टी20I में सात विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। अली दाऊद ने अपने चार ओवरों के स्पेल में कसी हुई गेंदबाजी की और भूटान के बल्लेबाजों को टिकने का कोई मौका नहीं दिया। उनके इस प्रदर्शन की बदौलत बहरीन ने यह मैच आसानी से जीत लिया। अली दाऊद के इस जादुई स्पेल की बदौलत बहरीन ने भूटान को आसानी से 35 रनों से हरा दिया। बहरीन ने मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 160 रन बनाए। टीम के लिए आसिफ अली ने 48 गेंद में 72 रन की शानदार पारी खेली।
बहरीन ने भूटना को 161 रनों का लक्ष्य दिया। दाऊद ने तीसरे ओवर में अपने स्पैल की शुरुआत की और जल्द ही उन्होंने भूटान के दो विकेट झटक लिए। जिससे टीम के 11 के स्कोर पर तीन विकेट गिर गए। भूटान ने इसके बाद चौथे विकेट के लिए 67 रन जोड़े। लेकिन दाऊद ने उनकी वापसी को उम्मीदों को खत्म कर दिया। 16वें ओवर में उन्होंने तीन विकेट लिए और उसके बाद उन्होंने अगले ओवर में दो और विकेट लिए। इसके साथ ही उन्होंने सात विकेट हॉल भी पूरे किए। इस जीत के साथ, बहरीन ने 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है।