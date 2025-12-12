Fri, Dec 12, 2025Cricket Logo
होमlocationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Bahrain pacer Ali Dawood Records Second Best T20I Figures in mens T20I cricket with Incredible 7 Wicket Haul
बहरीन के डाउद ने टी20 मैच में झटके 7 विकेट, ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे बॉलर बने

बहरीन के डाउद ने टी20 मैच में झटके 7 विकेट, ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे बॉलर बने

संक्षेप:

तेज गेंदबाज अली दाऊद ने भूटान के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में 7 विकेट लेने का अविश्वसनीय कारनामा किया, जिससे वह टी20I में ऐसा करने वाले दुनिया के केवल दूसरे पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं।

Dec 12, 2025 06:27 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

बहरीन के तेज गेंदबाज अली दाऊद ने शुक्रवार को इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया है। भूटान के गेनलेफू इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में भूटान के खिलाफ चल रही 5 मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मैच में 33 वर्षीय अली दाऊद ने अपने करियर का सबसे बेहतरीन और ऐतिहासिक स्पेल फेंकते हुए सिर्फ 19 रन देकर 7 विकेट हासिल किए। यह स्पेल अब पुरुष टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन बन गया है। स्याजरुल इद्रुस ने आठ रन देकर सात विकेट लिए थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अली दाऊद का यह असाधारण प्रदर्शन इसलिए भी खास है क्योंकि वह मलेशिया के स्याजरुल इद्रुस के बाद पुरुष टी20I में सात विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। अली दाऊद ने अपने चार ओवरों के स्पेल में कसी हुई गेंदबाजी की और भूटान के बल्लेबाजों को टिकने का कोई मौका नहीं दिया। उनके इस प्रदर्शन की बदौलत बहरीन ने यह मैच आसानी से जीत लिया। अली दाऊद के इस जादुई स्पेल की बदौलत बहरीन ने भूटान को आसानी से 35 रनों से हरा दिया। बहरीन ने मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 160 रन बनाए। टीम के लिए आसिफ अली ने 48 गेंद में 72 रन की शानदार पारी खेली।

read moreये भी पढ़ें:
नीतीश कुमार ने SMAT में ली हैट्रिक, RCB के कप्तान रजत पाटीदार को भी बनाया शिकार

बहरीन ने भूटना को 161 रनों का लक्ष्य दिया। दाऊद ने तीसरे ओवर में अपने स्पैल की शुरुआत की और जल्द ही उन्होंने भूटान के दो विकेट झटक लिए। जिससे टीम के 11 के स्कोर पर तीन विकेट गिर गए। भूटान ने इसके बाद चौथे विकेट के लिए 67 रन जोड़े। लेकिन दाऊद ने उनकी वापसी को उम्मीदों को खत्म कर दिया। 16वें ओवर में उन्होंने तीन विकेट लिए और उसके बाद उन्होंने अगले ओवर में दो और विकेट लिए। इसके साथ ही उन्होंने सात विकेट हॉल भी पूरे किए। इस जीत के साथ, बहरीन ने 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |