टी20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम चले कछुए की चला, दर्ज हो गया इतिहास का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड

Feb 25, 2026 11:22 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
बाबर आजम के नाम टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे धीमे खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। इंग्लैंड के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले में वह 24 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हुए थे।

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम टी20 वर्ल्ड कप में इतनी धीमी बल्लेबाजी करते हैं कि उनके नाम इस टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। टी20 क्रिकेट में जहां खिलाड़ी स्ट्राइक रेट को सबसे ज्यादा तवज्जों देते हैं, उसी मामले में बाबर आजम सबसे नीचे नजर आते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ हुए सुपर-8 मुकाबले में बाबर जाम ने 2 चौकों की मदद से 24 गेंदों पर 25 रनों की पारी खेली। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 104.17 का था। यह पहला मुकाबला नहीं है जब बाबर इतना धीमा खेले हो। अगर टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कम से कम 500 रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट पर नजर डालें तो उनमें सबसे खराब स्ट्राइक रेट बाबर आजम का ही है। टॉप-5 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में दो और पाकिस्तानी भी मौजूद हैं।

बाबर आजम के अगर टी20 वर्ल्ड कप रिकॉर्ड पर नजर डालें तो 2021 में उनका इस टूर्नामेंट में डेब्यू हुआ था। तब से लेकर वह अभी तक 23 पारियां खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 640 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट मात्र 111.5 का रहा है, जो कम से कम टी20 वर्ल्ड कप में 500 रन बनाने वाले खिलाड़ियों में सबस कम है।

बाबर आजम ने इस लिस्ट में हमवतन मोहम्मद हफीज को ही पछाड़ा है। हफीज का टी20 वर्ल्ड कप में स्ट्राइक रेट 111.8 का था।

लिस्ट में तीसरे पाकिस्तान मोहम्मद रिजवान है, जो जारी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान स्क्वॉड का हिस्सा नहीं है। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में 113 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं।

T20 वर्ल्ड कप में सबसे कम स्ट्राइक रेट (कम से कम 500 रन)

111.5 - बाबर आजम*

111.8 - मोहम्मद हफीज

112.2 - कुमार संगकारा

112.5 - केन विलियमसन

113.0 - मोहम्मद रिजवान

बता दें, इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान को 2 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने की कगार पर है। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड ने सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया है। इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है।

