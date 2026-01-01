बाबर आजम बनाम विराट कोहली: 2025 किसके लिए ज्यादा बेहतर रहा? आंकड़ों से समझिए

संक्षेप: विराट कोहली ने साल की शुरुआत में ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था इसलिए सिर्फ वनडे क्रिकेट के आंकड़ों को देखने पर स्पष्ट है कि उन्होंने बाबर की तुलना में कम मैचों में शानदार औसत और स्ट्राइक रेट के साथ ज्यादा रन बनाए हैं। उन्होंने बाबर आजम के 1 शतक की तुलना में इस साल वनडे में तीन शतक लगाए हैं।

साल 2025 भारतीय सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली के लिए मिला जुला बीता है। उन्होंने इस साल जहां वनडे क्रिकेट में अपनी धाक जमाते हुए भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाए, वहीं टेस्ट क्रिकेट से अलविदा कहा। विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की स्पष्ट वजह तो सामने नहीं आई, लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में रेड बॉल फॉर्मेट में बल्ले से संघर्ष करते नजर आए थे। वहीं, पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम के लिए भी यह साल मिला जुला रहा है। बाबर आजम को इस साल जहां टी-20 टीम से बाहर कर दिया गया, वहीं उन्होंने वनडे और टेस्ट में खेलना जारी रखा।

विराट कोहली ने साल 2025 में सिर्फ 2 टेस्ट पारियां खेलीं, जिसमें 11.5 की औसत से 23 रन बनाए। इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 17 रन रहा। टी-20 क्रिकेट को किंग कोहली ने 2024 विश्व कप के फाइनल के बाद ही अलविदा कह दिया था। विराट अब सिर्फ वनडे क्रिकेट में नजर आते हैं। दाएं हाथ के दिग्गज बल्लेबाज ने इस साल कुल 13 वनडे मैच खेले, जिसकी 13 पारियों में 65.10 की औसत और 96.20 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 651 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से तीन शतक और 4 अर्धशतक निकले। वनडे क्रिकेट में इस साल कोहली का उच्चतम स्कोर 135 रनों का रहा। वहीं, बाबर आजम की बात करें तो उन्होंने बीते साल 10 टेस्ट पारियां खेलीं, जिसमें 31.50 की औसत के साथ 3 अर्धशतकों की मदद से कुल 315 रन बनाए। टी-20 की 8 पारियों में उन्होंने 34.30 की औसत और 114.4 की खराब स्ट्राइक रेट के साथ 2 अर्धशतकों की मदद से 2026 रन बनाए। वनडे में बाबर ने कुल 17 पारियां खेलीं, जिसमें 34 की औसत और 77 की स्ट्राइक रेट के साथ 1 शतक और 3 अर्धशतक की मदद से 544 रन बनाए हैं।

चूंकि विराट कोहली ने साल की शुरुआत में ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था इसलिए सिर्फ वनडे क्रिकेट के आंकड़ों को देखने पर स्पष्ट है कि उन्होंने बाबर की तुलना में कम मैचों में शानदार औसत और स्ट्राइक रेट के साथ ज्यादा रन बनाए हैं। उन्होंने बाबर आजम के 1 शतक की तुलना में इस साल वनडे में तीन शतक लगाए हैं। एक तरफ जहां वनडे में विराट कोहली की औसत 65.10 है, वहीं बाबर आजम ने वनडे में 34, टेस्ट में 31.50 और टी-20 में 34.30 की औसत से बैटिंग की है। टी-20 में उनका 114 का स्ट्राइक रेट बताता है कि यह साल उनके लिए बेहतर नहीं गुजरा है। दोनों के आंकड़ों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 2026 विराट कोहली के लिए बाबर आजम की तुलना में ज्यादा बेहतर गुजरा है।

कोहली बनाम बाबर: 2025 का स्कोरकार्ड विराट कोहली वनडे: 13 पारियां, 651 रन, औसत 65.10, स्ट्राइक रेट 96.20, 3 शतक, 4 अर्धशतक, उच्चतम स्कोर 135।

टेस्ट मैच: 2 पारियां, 23 रन, औसत 11.5, उच्चतम स्कोर 17

टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच: उन्होंने 2025 में नहीं खेले क्योंकि उन्होंने जून 2024 में इस प्रारूप से संन्यास ले लिया था।

कोहली ने मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लाल गेंद से खेले गए उनके मैचों का सैंपल साइज इतना छोटा क्यों है।

बाबर आजम टेस्ट मैच: 10 पारियां, 315 रन, औसत 31.50, स्ट्राइक रेट 54, उच्चतम स्कोर 81, 3 अर्धशतक

वनडे: 17 पारियां, 544 रन, औसत 34, स्ट्राइक रेट 77.20, उच्चतम स्कोर 102, 1 शतक, 3 अर्धशतक