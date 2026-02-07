बाबर आजम की हो रही चौतरफा आलोचना, स्ट्राइक रेट पर उठे सवाल; बाहर होने का खतरा मंडराया
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम नीदरलैंड के खिलाफ ज्यादा रन नहीं बना सके और 18 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम का फॉर्म टीम के लिए चिंता का विषय है और उनकी जगह भी खतरे में है।
पाकिस्तान की टीम ने शनिवार को टी20 विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में नीदरलैंड को शिकस्त दी। हालांकि पाकिस्तानी फैंस के लिए ये मुकाबला काफी डराने वाला रहा। क्योंकि एक समय पाकिस्तान की टीम मैच हारने के कगार पर पहुंच गई थी। नीदरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.5 ओवर में सभी विकेट खोकर 147 रन बनाए। इसके जवाब में पाकिस्तान के बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आए और 17वें ओवर तक नीदरलैंड का पलड़ा भारी हो गया था। फहीम अशरफ ने 19वें ओवर में 24 रन बटोरकर पाकिस्तान की मैच में वापसी कराई और फिर जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले के दौरान बाबर आजम की बैटिंग सवालों के घेरे में आ गई है।
पाकिस्तान के सीनियर बल्लेबाज बाबर आजम ने 18 गेंद में 15 रन बनाए। उन्होंने शाहिबजादा फरहान के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 38 गेंद में 45 रन जोड़े लेकिन इस दौरान बाबर आजम काफी धीमी गति से रन बना रहे थे। फरहान के आउट होते ही पाकिस्तान की पारी लड़खड़ाई और टीम ने 5 ओवर के अंदर 5 विकेट गंवा दिए। बाबर आजम 18 गेंद में 15 रन बनाकर पवेलियन लौट। इस दौरान उन्होंने अपनी पारी में सिर्फ एक चौका लगाया। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 83.33 का रहा, जोकि इस मैच में पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर में सबसे कम रहा।
बाबर आजम का खेल के सबसे छोटे प्रारूप में फॉर्म बेहद खराब रहा है। वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। हाल ही में बिग बैश लीग में वह खेलने गए थे, जहां पर उनकी बल्लेबाजी की कड़ी आलोचना हुई थी। पाकिस्तान के लिए हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 सीरीज में उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली थी। लेकिन विश्व कप के पहले ही मैच में उनकी धीमी पारी ने उनकी टीम में जगह पर सवाल खड़े किए दिए। पाकिस्तानी कप्तानी आगामी मैचों में कड़े फैसले कर सकते हैं और शायद बाबर आजम को बैटिंग पोजिशन के बाद अपनी जगह भी गंवानी पड़ सकती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
