बाबर आजम से लेकर शाहीन अफरीदी तक, पाकिस्तान की टी20 टीम से क्यों बाहर हुए ये 4 स्टार प्लेयर्स?

संक्षेप: पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। टीम में बाबर आजम से लेकर शाहीन अफरीदी जैसे स्टार खिलाड़ी नहीं है। इन खिलाड़ियों को ना चुने जाने की वजह सामने आई है।

पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज के लिए स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। 15 खिलाड़ियों की इस टीम में ना तो पूर्व कप्तान बाबर आजम का नाम है और ना ही शाहीन अफरीदी जैसे प्रीमियम तेज गेंदबाज का। ऐसे में पाकिस्तान के फैंस परेशान है कि कैसे इन स्टार खिलाड़ियों को पीसीबी टी20 वर्ल्ड कप से पहले ड्रॉप कर सकता है। तो बता दें कि इन स्टार प्लेयर्स को ड्रॉप नहीं किया गया है, बल्कि एक खास वजह से 4 खिलाड़ियों को नहीं चुना गया है। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका तीन मैच की टी20 सीरीज का आगाज 7 जनवरी से होने जा रहा है।

तो बता दें, पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ बिग बैश लीग (BBL) में अपनी कमिटमेंट्स की वजह से श्रीलंका के खिलाफ आने वाली T20I सीरीज में नहीं खेलेंगे।

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच तीन टी20 मैच 7, 9 और 11 जनवरी को खेले जाने हैं। वहीं बिग बैश लीग 25 जनवरी तक चलेगी। ऐसे में यह पाकिस्तानी खिलाड़ी देश को अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे।

टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की टीम उनके नंबर-1 स्पिनर शादाब खान की वापसी हो गई है। वह भी बीबीएल का हिस्सा थे। उनके अलावा अनकैप्ड विकेटकीपर-बल्लेबाज ख्वाजा नफे को पहली बार नेशनल टीम में जगह मिली है।

यह सीरीज पाकिस्तान को ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले अपनी तैयारियों को बेहतर बनाने का एक अहम मौका देगी, जो 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में होने वाला है।