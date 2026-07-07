Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बाबर आजम की कप्तानी में वापसी: खिलाड़ियों को दी चेतावनी, कहा- इन 3 चीजों से समझौता नहीं होगा

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

बाबर आजम ने फिर से टेस्ट कप्तान बनने के बाद एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनका फोकस किन चीजों पर होगा। बाहर ने कहा है कि वह टीम में अनुशासन, फिटनेस और प्रदर्शन पर ध्यान देंगे। 

बाबर आजम की कप्तानी में वापसी: खिलाड़ियों को दी चेतावनी, कहा- इन 3 चीजों से समझौता नहीं होगा

बाबर आजम फिर से पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कप्तान नियुक्त किए गए हैं। कप्तान बनने के बाद उन्होंने पहली बार बयान दिया है और बताया है कि वह कौन से बेंचमार्क टीम में स्थापित करना चाहते हैं। उनका फोकस किन चीजों पर होगा? वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के दौरे पर खेली जाने वाली टेस्ट सीरीजों के लिए पाकिस्तान की टीम घोषित कर दी गई है। शान मसूद की कप्तानी में टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। ऐसे में फिर से कप्तानी बाबर आजम को सौंप दी गई और उन्होंने अब कहा है कि वह टीम में अनुशासन, फिटनेस और परफॉर्मेंस का बेंचमार्क लेकर आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कहा है कि खिलाड़ियों को वे पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले कुछ करके दिखाना होगा।

शान मसूद ने पिछले 16 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान टीम की कप्तानी की, जिनमें से पाकिस्तान को 12 मैचों में हार मिली। पाकिस्तान पिछली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकल में सबसे आखिरी पायदान पर रहा और मौजूदा साइकल में पाकिस्तान चार में से सिर्फ एक मैच जीता है। बाबर आजम के कप्तानी रिकॉर्ड की बात करें तो 20 टेस्ट मैचों में वे कप्तान रहे हैं, जिनमें से 10 मैचों में पाकिस्तान को जीत मिली है, जबकि 4 मैच ड्रॉ रहे हैं और सिर्फ 6 मैचों में हार का सामना टीम ने किया है।

ये भी पढ़ें:सैमसन को ड्रॉप किया या रेस्ट दिया? BCCI के सूत्र ने बता दी अंदर की बात

इस बार में आत्मविश्वास से लबरेज हूं- बाबर

बाबर आजम ने सोमवार को जारी PCB के इन हाउस डिजिटल इंटरव्यू में कहा, "पाकिस्तान को फिर से लीड करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैंने टीम को लीड करने और एक खिलाड़ी के तौर पर खेलने के अपने पिछले अनुभव से सीखा है। इस बार मैं आत्मविश्वास से लबरेज हूं और मुझे लगता है कि मैं बेहतर और मैच्योर हो गया हूं। इसलिए, मैं इस बार बेहतर प्लानिंग और पॉजिटिव सोच के साथ इस टीम को लीड करूंगा। मेरे पिछले कार्यकाल में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें थीं, जिनका मैंने एनालिसिस किया और इससे मुझे स्पष्टता मिली।"

ये भी पढ़ें:भारत की T20 टीम में 4 नए खिलाड़ियों को मिली जगह, होलसेल में हुए हैं बदलाव

पाकिस्तान के स्टार बैटर ने आगे कहा, "मेरा मेन फोकस डिसिप्लिन, फिटनेस और परफॉर्मेंस पर है और इनसे कोई समझौता नहीं होगा। इस टीम को बनाने के लिए ये मेरे लिए सबसे जरूरी हैं। जब भी मैंने टीम को लीड किया है, मैंने हमेशा प्लेयर्स को सपोर्ट किया है, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब प्लेयर्स से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले।" पाकिस्तान की टेस्ट टीम में बहुत सारे बदलाव पिछले बांग्लादेश दौरे के बाद हुए हैं। कई नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जिन्हें अभी टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करना है।

फिटनेस की कमी रही है- बाबर आजम

उन्होंने आगे कहा, "इतने सालों में मुझे एहसास हुआ है कि टेस्ट क्रिकेट में हमारी फिटनेस थोड़ी कम रही है, जिसकी वजह से हम बल्ले या गेंद से असरदार प्रदर्शन नहीं कर पाए। कोच और मैनेजमेंट के साथ आमने-सामने बातचीत के ज़रिए, खिलाड़ियों को बताया गया कि वे मुश्किल हालात में अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पा रहे थे और उस एक्सरसाइज़ से हमें फिटनेस पर ध्यान देने में मदद मिली। हमने कैंप के दौरान अपनी फील्डिंग पर भी काम किया है और सीखा है कि मुश्किल हालात में कैसे टिके रहना है, क्योंकि यह कैंप बहुत ज़्यादा गर्मी में हुआ था।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

और पढ़ें
Babar Azam Pakistan Cricket Team Pakistan Cricket Board
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap in IPL 2026 और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule आज के बड़े मुकाबले PBKS vs MI Live Score और पल-पल के Live Cricket Score अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।