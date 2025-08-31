शोएब अख्तर की रफ्तार पड़ी धीमी, बाबर आजम ने लगातार गेंदों पर ठोकी बाउंड्री

बाबर आजम ने पेशावर जाल्मी और लीजेंड्स इलेवन के बीच हुए प्रदर्शनी मैच के दौरान शोएब अख्तर के खिलाफ जमकर रन बटोरे। बाबर की बल्लेबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने एक प्रदर्शनी मैच के दौरान शोएब अख्तर के खिलाफ जमकर रन बटोरे। पेशावर जाल्मी और लीजेंड्स इलेवन के बीच खेले गए प्रदर्शनी मैच में बाबर ने शोएब के ओवर में लगातार गेंदों पर बाउंड्री लगाई। अपने करियर के दौरान बल्लेबाजों को अपनी रफ्तार से डराने वाले अख्तर मैच के दौरान काफी धीमी गति से गेंदबाजी करते दिखे। इस मैच में वह काफी महंगे साबित हुए।

शोएब अख्तर की खराब गेंदों को बाबर आजम ने बाउंड्री के पार पहुंचाया। बाबर ने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर लंबा छक्का लगाया। इसके बाद दो बाउंड्री लगाई। बाबर आजम द्वारा शोएब अख्तर के खिलाफ लगातार गेंदों पर बाउंड्री मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। प्रदर्शनी मैच में बाबर आजम 23 गेंद में 41 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें सईद अजमल ने क्लीन बोल्ड किया। पेशावर जाल्मी की टीम 14.4 ओवर में 144 रन ही बना सकी। शोएब अख्तर ने दो ओवर में 35 रन खर्च किए। अब्दुल रज्जाक ने 18 रन देकर तीन विकेट, शाहिद अफरीदी ने 10 रन देकर तीन विकेट लिए। सईद अजमल और मोहम्मद हफीज ने 2-2 विकेट लिए।

पेशावर के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के बाद बाबर आजम ने गेंद से भी कमाल का प्रदर्शन किया। बाबर आजम ने दो विकेट झटके। बाबर ने अजहर अली को आउट किया। उन्होंने 9 गेंद में 9 रन बनाए। यूनुस खान तीन गेंद में दो रन ही बना सके। बाबर आजम ने पहले अजहर को कैच आउट करवाया और फिर यूनुस खान का स्टंप उखाड़ा। उन्होंने तीन ओवर में 21 रन देकर दो विकेट लिए। उनके अलावा इरफान ने दो ओवर में 10 रन देकर दो विकेट लिए।