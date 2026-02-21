भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तान टीम में पड़ी फूट? बाबर आजम को लेकर बोले कोच- उनका स्ट्राइक रेट...

भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मिली हार का असर पाकिस्तान खेमे में साफ देखने को मिला। एक तरफ खरब आ रही है कि पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा और कोच माइक हेसन के बीच फूट पड़ गई है।

भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मिली हार का असर पाकिस्तान खेमे में साफ देखने को मिला। एक तरफ खरब आ रही है कि पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा और कोच माइक हेसन के बीच फूट पड़ गई है। नामीबिया के खिलाफ मैच के दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ शाहीन अफरीदी को टीम से बाहर और नामीबिया जैसी टीम के खिलाफ बाबर आजम को बैटिंग ऑर्डर में डिमोट करने पर सवाल उठ रहे हैं। इन सभी सवालों का जवाब देते हुए पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन ने सच से पर्दा उठाया है।

हेसन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सुपर-8 मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम को लेकर कहा, “देखिए, टीम को इसी रोल की जरूरत है, और बाबर को यह बात अच्छी तरह पता है। मुझे लगता है कि उसे अच्छी तरह पता है कि वर्ल्ड कप में पावरप्ले में उसका स्ट्राइक रेट 100 से कम है। हमें लगता है कि जरूरत पड़ने पर वह बीच में एक अच्छा खिलाड़ी है, खासकर अगर हम थोड़ी मुश्किल में हों। जैसा कि हमने USA के खिलाफ देखा, एक बार जब वह सेट हो जाता है, तो वह अपना स्ट्राइक रेट बढ़ा सकता है।"

हमने एशिया कप के बाद बाबर को एक खास रोल के लिए वापस बुलाया। हम बीच में कुछ बैटिंग चाहते थे, और वह हमारे लिए वह लेकर आया। उन्होंने कहा, "दूसरे दिन, जब हम 12वें ओवर में पहुंचे, तो बाबर आजम को अंदर आने के लिए सबसे अच्छा खिलाड़ी नहीं माना गया। हमारे पास दूसरे ऑप्शन हैं जो आखिर में वह रोल बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। बाबर ने सबसे पहले यह माना है। वह जानता है कि उसके पास कुछ खास स्किल्स हैं जिनकी टीम को जरूरत है, और कई बार दूसरे खिलाड़ी कुछ रोल ज्यादा अच्छे से निभा सकते हैं।"

नामीबिया के खिलाफ मैच के दौरान, पाकिस्तान ने दो बड़े फैसले लिए, शाहीन शाह अफरीदी को बाहर किया और बाबर को उनकी तय जगह से हटा दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत से हार के बाद यह एक बड़ा बदलाव था, तो कोच ने कहा, “मैं ऐसा नहीं कहूंगा। सलमान मिर्जा अपने मौके के हकदार थे। बाबर ने सबसे पहले यह पहचाना कि जब लेफ्ट-आर्म स्पिन बन रही थी और पिच टर्न ले रही थी, तो दो राइट-हैंडर को भेजना समझदारी नहीं थी। एक बार जब लेफ्ट-आर्म स्पिनर खत्म हो गया, तो नफे ने गेम संभाला। उस समय हमें इसी की जरूरत थी। यह रोल के बारे में था, कोई बड़ा बदलाव नहीं।”

हेसन ने यह भी कहा कि सलमान मिर्जा को पिछले मैच में भी शाहीन अफरीदी से पहले खेलना चाहिए था। शाहीन ने इंडिया के खिलाफ दो ओवर में 31 रन दिए थे और फिर नामीबिया गेम के लिए उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था। उन्होंने कहा, "हमने तय किया था कि शाहीन की जगह सलमान मिर्जा आएंगे, और उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। सच कहूं तो, शायद वह अनलकी थे कि उन्हें दूसरा और तीसरा गेम नहीं खेलने को मिला।"