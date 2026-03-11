होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
बल्लेबाजी सुधारने के लिए कोचों की शरण में पहुंचे बाबर आजम, अहम टूर्नामेंट से नाम लिया वापस

Mar 11, 2026 04:50 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने 26 मार्च से शुरू होने वाली पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) से पहले अपनी बल्लेबाजी की तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय टी20 चैंपियनशिप से नाम वापस ले लिया है।

टी20 विश्व कप में खराब प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश के खिलाफ उसकी सरजमीं पर होने वाली एकदिवसीय श्रृंखला की टीम से बाहर किए गए बाबर का नाम पेशावर में चल रही राष्ट्रीय टी20 चैंपियनशिप के लिए लाहौर व्हाइट्स टीम में शामिल किया गया था।

अब यह बात सामने आई है कि वह घरेलू प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेंगे और इसके बजाय अपनी बल्लेबाजी पर कुछ कोच के साथ काम कर रहे हैं। ये कोच कौन हैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं है लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक करीबी सूत्र ने कहा कि बाबर और टीम प्रबंधन ने फैसला किया है कि उन्हें राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलने के बजाय अपनी बल्लेबाजी की तकनीकी खामियों पर काम करना चाहिए।

बाबर आजम इन दिनों खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए घोषित पाकिस्तान की स्क्वाड में उनको जगह नहीं मिली थी। कभी 'पाकिस्तान के विराट कोहली' कहे जाने वाले बाबर का क्रिकेट में भविष्य भी अब सवालों के घेरे में आ चुका है। शाहिद अफरीदी जैसे पूर्व क्रिकेटर तो विश्व कप टीम में बाबर आजम के होने पर खुलकर सवाल उठाए थे। पाकिस्तान के इस स्टार बल्लेबाज पर जल्द से जल्द लय में लौटने का दबाव है क्योंकि अब तो उनका क्रिकेट करियर ही दांव पर है।

31 साल के बाबर आजम बिग बैश लीग में भी फ्लॉप रहे थे। वह सिडनी सिक्सर्स के लिए खेले लेकिन परफॉर्म करने में नाकाम रहे। टी20 विश्व कप में तो उनका बल्लेबाजी क्रम तक बदल दिया गया। श्रीलंका के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मुकाबले में तो उन्हें प्लेइंग इलेवन से ही बाहर बैठा दिया गया था। आखिरकार पाकिस्तान सुपर 8 चरण से आगे नहीं बढ़ पाया।

(इनपुट- भाषा)

