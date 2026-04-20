बाबर आजम ने शतक जड़ खत्म किया 783 दिनों का सूखा, क्रिस गेल के वर्ल्ड रिकॉर्ड से कितना दूर?

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम ने टी20 क्रिकेट में शतक जड़ 783 दिनों के सूखे को आखिरकार खत्म किया। बाबर आजम के बल्ले से 2 साल बाद यह शतक पेशावर जालमी बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स मैच के दौरान आया।

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम ने टी20 क्रिकेट में शतक जड़ 783 दिनों के सूखे को आखिरकार खत्म किया। बाबर आजम के बल्ले से 2 साल बाद यह शतक पेशावर जालमी बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स मैच के दौरान आया। बाबर आजम ने पूरे 20 ओवर बल्लेबाजी की। पारी की आखिरी गेंद पर उन्हें शतक पूरा करने के लिए दो रनों की दरकार थी, ऑन ड्राइव खेलते हुए बाबर ने रिस्की डबल लिया। इस चक्कर में वह रन आउट भी हो सकते थे, मगर उन्होंने डाइव लगाकर ना सिर्फ खुद को रन आउट होने से बचाया, बल्कि शतक भी पूरा किया। बाबर आजम का यह टी20 क्रिकेट में 12वां शतक है।

फरवरी 2024 के बाद यह बाबर आजम का टी20 क्रिकेट में पहला शतक है। वह क्रिस गेल (22) के बाद ऑल-टाइम T20 सेंचुरी लिस्ट में दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। गेल और बाबर के बीच अब 10 टी20 शतक का अंतर है।

बाबर आजम का यह पीएसएल में तीसरा शतक है। उन्होंने यह तीनों शतक पेशावर जालमी के लिए लगाए। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ यह उनका दूसरा शतक है।

52 गेंदों में खेली गई यह पारी उनके टी20 करियर की दूसरी सबसे तेज सेंचुरी भी थी। उनका सबसे तेज शतक 2021 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में आया था, जब उन्होंने 59 गेंदों में 122 रन बनाए थे। हालांकि, कराची में बाबर की पारी की सबसे खास बात विकेटों के बीच उनकी दौड़ थी, उन्होंने सिर्फ छह चौके और चार छक्के लगाए, बाकी 52 रन 42 गेंदों पर सिंगल और डबल से आए। इस पारी में सिर्फ एक डॉट बॉल थी, जो 14वें ओवर की आखिरी गेंद थी, जो अल्जारी जोसेफ की बाउंसर थी।

बाबर आजम की इस पारी के दम पर पेशावर जालमी ने पहले बैटिंग करते हुए 255 रन बोर्ड पर लगाए। इसके बाद उन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 137 रनों पर ढेर कर 118 रनों से मैच को अपने नाम किया।

बाबर आजम ने अपने इस शतक को लेकर कहा, “मैं हमेशा कहता हूं कि यह पहले हालात के हिसाब से ढलने के बारे में है। उसके बाद, पहला विकेट गिरने के बाद, मैंने और मेरे पार्टनर (मेंडिस) ने एक पार्टनरशिप बनाई। शुक्र है, वह हावी रहा, और मैं पारी को आगे बढ़ाने और पार्टनरशिप को जारी रखने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वह बहुत अच्छा खेल रहा था। उसके आउट होने के बाद, मैंने थोड़ा आगे बढ़कर ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की।

प्लान सिंपल था - हमारे दिमाग में कुछ खास बॉलर थे जिन्हें टारगेट करना था। (वे खास तौर पर किन बॉलर को टारगेट कर रहे थे) देखिए, उनका मेन फास्ट बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा था, और पेसरों को थोड़ी मदद मिल रही थी। लेकिन हमारा प्लान स्पिनरों का ज्यादा इस्तेमाल करना था। और आखिर में, मुझे लगता है कि आखिरी पांच ओवर हमारे लिए बहुत अच्छे गए।

(जब उन्होंने अपना शतक पूरा किया तो उनके इमोशन के बारे में) इमोशन निश्चित रूप से बहुत ज्यादा थे। सबसे पहले, अल्लाह का शुक्रिया। मुझे अपने परिवार और दोस्तों का सपोर्ट और दुआएं भी याद हैं। मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं, अपने खेल का मजा ले रहा हूं, और अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहा हूं। एक समय तो मुझे लगा कि मैं रन आउट हो गया हूं, लेकिन मेरे पार्टनर ने मुझे रिलैक्स करने को कहा - और शुक्र है, सब ठीक हो गया।