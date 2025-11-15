Cricket Logo
बाबर आजम ने जड़ा 20वां वनडे शतक, मगर नहीं तोड़ पाए विराट कोहली का ये रिकॉर्ड; महज कुछ कदम रह गए दूर

संक्षेप: बाबर आजम को 20 वनडे शतक ठोकने के लिए 136 पारियां लगी और वह लिस्ट में साउथ अफ्रीका के दिग्गज हाशिम अमला और विराट कोहली के बाद तीसरे पायदान पर हैं। कोहली ने अपने वनडे करियर के पहले 20 शतक पूरा करने के लिए 133 पारियां ली थी।

Sat, 15 Nov 2025 07:07 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में शतक जड़ 102 रनों की नाबाद पारी खेली। इस पारी के साथ उन्होंने 807 दिनों के लंबे शतक के सूखे को खत्म किया। उनके बल्ले से 83 पारियों के बाद कोई इंटरनेशनल सेंचुरी निकली। बाबर आजम के वनडे करियर का यह कुल 20वां शतक है, वह पाकिस्तान के लिए इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। उनके अलावा सईद अनवर ने भी अपने करियर में 20 वनडे शतक ठोके थे। बाबर आजम हालांकि सबसे कम पारियों में 20 वनडे शतक ठोकने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में विराट कोहली से पीछे रह गए।

बाबर आजम को 20 वनडे शतक ठोकने के लिए 136 पारियां लगी और वह लिस्ट में साउथ अफ्रीका के दिग्गज हाशिम अमला और विराट कोहली के बाद तीसरे पायदान पर हैं। कोहली ने अपने वनडे करियर के पहले 20 शतक पूरा करने के लिए 133 पारियां ली थी। बाबर महज 3 पारियों से चूक गए। वहीं यह वर्ल्ड रिकॉर्ड हाशिम अमला के नाम है, जिन्होंने 108 पारियों में यह कारनामा करके दिखाया था।

20 वनडे शतक जड़ने के लिए सबसे कम पारियां

108 - हाशिम अमला

133 - विराट कोहली

136 - बाबर आजम*

142 - डेविड वॉर्नर

150 - क्विंटन डी कॉक

175 - एबी डी विलियर्स

183 - रोहित शर्मा

195 - रॉस टेलर

197 - सचिन तेंदुलकर

बात मैच की करें तो, टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी श्रीलंकाई टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 288 रन बोर्ड पर लगाए। जनिथ लियानागे 54 रनों के साथ टीम के हाईएस्ट स्कोरर रहें, उनके अलावा कोई अर्धशतक नहीं जड़ पाया। हालांकि कामिंदु मेंडिस ने 44, समरविक्रमा ने 42 और वानिंदु हसरंगा ने 26 गेंदों पर 37 रनों की पारी खेल अपना-अपना योगदान दिया। पाकिस्तान के लिए हारिस रऊफ और अबरार अहमद ने 3-3 विकेट चटकाए।

289 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम को फखर जमन (78) और सैम अयूब (33) ने धाकड़ शुरुआत देते हुए 10 ओवर से भी कम में पहले विकेट के लिए 77 रन जोड़े। इसके बाद बाबर आजम ने फखर जमन के साथ 100 रनों की तो मोहम्मद रिजवान के साथ 112 रनों की नाबाद साझेदारी कर टीम को 8 विकेट से जीत दिलाई। बाबर ने अपनी इस पारी के दौरान 8 चौके लगाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

